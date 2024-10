Operazione contro lo spaccio di droga a Cesenatico: arrestato un 27enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato un 27enne del luogo, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è il risultato di un’attività investigativa approfondita, culminata con l’identificazione del giovane dopo una cessione di cocaina, avvenuta in serata a favore di un consumatore.

Durante la perquisizione dell’abitazione dell’arrestato, i militari hanno trovato e sequestrato una notevole quantità di droga, celata in diverse parti della casa e in intercapedini nel garage. Tra il materiale rinvenuto figurano circa 300 grammi di cocaina, 600 grammi di hashish e oltre 200 grammi di marijuana. Inoltre, sono stati sequestrati bilance di precisione e strumenti per il confezionamento delle dosi.

A completare il quadro è stata anche la scoperta di una somma di 22.000 euro in contante, considerata frutto dell’attività illecita. Dopo le operazioni, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.