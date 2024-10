Operazione dei Carabinieri contro lo spaccio di droga nel Cesenate

Nelle prime ore di lunedì, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno lanciato una massiccia operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, eseguendo quattro arresti sulla base di misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Forlì. Gli arrestati, tutti cittadini albanesi, comprendono un 30enne, una 22enne, un 33enne residenti tra Cesenatico e Gatteo, e un 34enne domiciliato a Verucchio, accusati di detenzione e spaccio di droga in concorso.

Le indagini, durate diversi mesi e avviate ad aprile in seguito a denunce di attività illecite, hanno evidenziato un sodalizio criminale attivo nella vendita di sostanze stupefacenti nei comuni della provincia di Forlì-Cesena e in quella di Rimini. Il Gip ha disposto la carcerazione per il 30enne, mentre la 22enne è stata posta agli arresti domiciliari a causa della sua gravidanza. Gli altri due complici, ritenuti meno attivi, hanno ricevuto il divieto di dimora nella provincia.

L’inchiesta ha già portato, nel maggio scorso, all’arresto di due membri del gruppo, tra cui il 34enne citato, trovati in possesso di quasi 200 grammi di cocaina e 6.000 euro in contante durante un controllo. Complessivamente, oltre 350 grammi di cocaina sono stati sequestrati e numerosi acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura.

Le modalità operative dei presunti spacciatori includevano l’utilizzo di giovani connazionali ospitati in strutture ricettive locali per consegnare le dosi a una clientela abituale, eludendo così i controlli delle forze dell’ordine. L’indagine si colloca all’interno di uno schema più ampio di contrasto alle attività di spaccio, che ha già portato all’arresto di altri sei connazionali e al recupero di oltre 1 kg di cocaina negli ultimi dodici mesi.