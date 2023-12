Ordigno rinvenuto in zona Flora a Santarcangelo: le modalità di evacuazione e le modifiche alla viabilità per domenica 17 dicembre

Nella giornata del 17 dicembre, l’esercito italiano metterà in sicurezza e farà brillare l’ordigno bellico rinvenuto in via Europa. Durante queste operazioni, saranno presi provvedimenti per evacuare gli abitanti della zona e per interdire il traffico veicolare. Sarà vietato l’accesso agli varchi che saranno presidiati intorno all’area da evacuare e saranno vietati anche il transito e l’accesso alle vie Alessandrini, Terranova, Mancuso, Fratelli Cervi, Budriolo, Nicoletti, Berlino, Aldo Moro, Guido Rossa, Galliadi, Lombardini, Primo Maggio e Casalegno.

Inoltre, saranno chiusi alla circolazione tratti delle vie Vecchia Marecchia (tra il civico 187 e l’intersezione con la SP49), della Libertà e Pio La Torre (ad eccezione dei residenti dei civici 1, 3 e 5 di via Pio La Torre), Ugo Bassi (tra l’intersezione con la rotatoria dello stadio e il civico 32) e Patrignani (tra il civico 59 e il canale Budriolo), oltre che nelle seguenti vie a partire dall’intersezione con la stessa via Patrignani: Bruxelles (fino all’accesso al parcheggio del supermercato), Madrid (fino all’accesso del parcheggio pubblico all’altezza del civico 1), Rughi (fino al civico 402) ed Europa (fino all’intersezione con via Rughi).

L’evacuazione coinvolgerà un’area di 352 metri in ogni direzione, che include le seguenti strade: vie Alessandrini, Berlino, Budriolo, Casalegno, Fratelli Cervi, Galliadi, della Libertà, Mancuso, Aldo Moro, Luigi Nicoletti, Primo Maggio, Guido Rossa, Terranova e alcuni tratti delle vie Ugo Bassi, Europa, Pio La Torre, Pascoli, Patrignani, Rughi, Trasversale Marecchia e Vecchia Marecchia.

Gli abitanti della zona, già informati tramite volantini, dovranno lasciare le loro abitazioni entro le ore 8 del 17 dicembre e potranno rientrare una volta concluse le operazioni. Saranno forniti aggiornamenti in tempo reale sul sito e sui social media dell’amministrazione comunale riguardo alla durata delle operazioni.

Un centro di accoglienza sarà allestito presso il Centro parrocchiale “Giovanni Paolo II” in località Sant’Agata, per le famiglie temporaneamente evacuate.

Per quanto riguarda l’assistenza nello spostamento dalle loro abitazioni, i cittadini potranno rivolgersi agli Sportelli al Cittadino del Comune fino al 15 dicembre, mentre sabato 16 e domenica 17 dicembre potranno contattare il Punto di coordinamento delle operazioni presso il Centro operativo intercomunale di Protezione Civile.

Inoltre, si richiederà la chiusura di tutte le attività economiche e ricettive della zona durante le operazioni, comprese quelle agricole. La fornitura di elettricità sarà temporaneamente disattivata nel raggio di 50 metri dall’ordigno, con informazioni fornite dal gestore alle persone interessate.