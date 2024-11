Oro e bronzo per la Ginnastica Riccione Academy ai Regionali

La Ginnastica Riccione Academy ancora sul tetto dell’Emilia-Romagna. A Rimini lo scorso fine settimana Rebecca Aiello si è laureata campionessa regionale Junior 3 e Adriana Poesio ha colto un bronzo regionale nella categoria Senior 1. Altri due risultati di grande prestigio, dopo l’oro conquistato pochi giorni prima nel Campionato regionale a squadre Allieve Gold 3B con le giovanissime Margherita Cantelli, Miruna Scopet, Eleonora Corazza, Diana Ndombelè Luketo e Asia Migliaccio.

Oltre al primo posto nella classifica All Around Junior 3, Rebecca Aiello ha conquistato l’oro a volteggio, parallele e corpo libero, e l’argento alla trave. Così come Adriana Poesio, oltre al terzo posto All Around Senior 1, si è messa al collo la medaglia di bronzo al corpo libero, sfiorando il terzo posto anche a trave e parallele.

Continua così il progetto di crescita della società riccionese, guidata dal presidente Francesco Poesio e che può contare su tecnici come Anton Stolyar (direttore tecnico), Linda Pigozzi, Lorenzo Mulitze e Luca Pizzoni.