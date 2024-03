OSCAR 2024. Miglior attrice protagonista Emma Stone, “Miglior attore protagonista” Cillian Murphy, e “Miglior attore non protagonista” Robert Downey Jr.,

Durante la notte degli Oscar 2024, Emma Stone ha confermato il suo status di attrice di primo piano, aggiudicandosi il suo secondo Academy Award per la “Miglior Attrice” per il suo ruolo in “Poor Things”. La cerimonia ha visto “Oppenheimer” dominare l’evento, portando a casa sette statuette, tra cui “Miglior Film”, “Miglior attore protagonista” a Cillian Murphy, e “Miglior attore non protagonista” a Robert Downey Jr., oltre a premi per la regia a Christopher Nolan, montaggio, fotografia e colonna sonora originale. “Oppenheimer”, che racconta la vita del padre della bomba atomica, è arrivato alla cerimonia con 13 nomination, riuscendo a trasformare molte di queste in vittorie.

La serata, che si è svolta senza incidenti e con momenti dedicati alla politica, ha visto l’Italia affrontare una delusione con Matteo Garrone, il cui film “Io Capitano”, una storia sull’odissea dell’emigrazione, è stato superato da “La zona di interesse” di Jonathan Glazer. Quest’ultimo, un’opera potente e inquietante sull’Olocausto vista dall’esterno delle mura di Auschwitz, ha ottenuto anche l’Oscar per il miglior sonoro.

Emma Stone, già riconosciuta come una delle attrici più influenti e talentuose della sua generazione, con questa vittoria, dimostra nuovamente la sua capacità di portare alla luce storie complesse e emotivamente ricche, rafforzando il suo legame con il pubblico e la critica. La sua carriera, iniziata con ruoli in commedie per adolescenti e evolutasi in interpretazioni acclamate in film drammatici e produzioni di grande successo, continua a essere fonte di ispirazione per molti nel settore cinematografico. La notte degli Oscar 2024 sarà ricordata non solo per il trionfo di “Oppenheimer” ma anche per il consolidamento di Emma Stone come una delle figure più emblematiche e rispettate di Hollywood.