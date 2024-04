Ospedale di San Marino. Critiche al servizio CUP da parte di un lettore sul servizio prenotazioni visite mediche

Buon giorno Direttore,

volevo portare alla sua attenzione e a quella dei lettori una bufala (che sia poi l’unica ???) della cosi detta “Tempi di attesa delle visite prenotabili” reperibile sul sito ISS.

In data 15 febbraio mi viene prescritta una risonanza magnetica che provvedo immediatamente a prenotare presso il CUP. Per curiosità consulto la lista dei tempi di attesa che mi indica in 75 giorni circa l’intervallo di attesa, facendo 2 calcoli e considerando solo i giorni lavorativi (escluso sabati, domeniche, feste religiose e civili) la data di effettuazione di questo esame cadeva circa il 5 giugno, comunque entro giugno esagerando.

Controllando ora il mio fascicolo sanitario mi sono trovato la data di esecuzione di questo esame per il 4 novembre p.v., quindi ben 179 giorni dalla data di prenotazione !!!!!

Mi chiedo come sia possibile una differenza così enorme, forse i numeri dei tempi di attesa li estraggono dal sacchetto della tombola?

Credo che noi cittadini e utenti ci meritiamo maggior rispetto e considerazione.

Grazie dell’attenzione.

Cordiali saluti

Un lettore