Ospedaletto di Coriano. Raduno social si trasforma in “guerra dei botti”, disordini e incendi con addirittura delle molotov

Nella notte di Halloween, la frazione di Ospedaletto di Coriano, in provincia di Rimini, è stata teatro di gravi disordini causati da un raduno organizzato tramite social network. Circa 200 giovani, tra cui alcuni minorenni, si sono dati appuntamento per una “guerra dei botti”, che ha portato a una serie di atti vandalici e incendi.

Durante la serata, sono stati incendiati cassonetti, balle di fieno e alcune auto. In un episodio, una balla di fieno è stata spostata al centro della strada e incendiata con delle bottiglie molotov, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco di Rimini per domare le fiamme. Le forze dell’ordine, già presenti in zona per monitorare la situazione, hanno identificato un centinaio di ragazzi coinvolti negli episodi. Un giovane è stato fermato con una tanica di benzina e portato in caserma per l’identificazione. Altri sono stati sorpresi con estintori, utilizzati impropriamente per spruzzare schiuma tra i partecipanti.

Le autorità stanno procedendo con le indagini per individuare i responsabili degli atti più gravi, e sono previste denunce per i coinvolti. La comunità di Coriano esprime preoccupazione per quanto accaduto, auspicando che simili episodi non si ripetano in futuro.