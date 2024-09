Ottavio Cilio – nuovo Comandante del Porto di Rimini – è stato in visita a Cesenatico

Con lui anche Giorgia Capozzella che lascerà il comando ufficialmente il 6 settembre per assumere un nuovo e prestigioso incarico presso il porto di Salerno

Cesenatico, 3 settembre 2024_Questa mattina il sindaco Matteo Gozzoli ha accolto in municipio il capitano di fregata Ottavio Cilio che sarà il nuovo comandante del Porto di Rimini. Con lui era presente anche il capitano di fregata Giorgia Capozzella che lascerà l’incarico ufficialmente il 6 settembre per assumere un nuovo prestigioso ruolo presso il porto di Salerno. Il sindaco e il nuovo comandante hanno parlato delle principali caratteristiche del territorio partendo dai 7km di costa toccando anche il tema delle concessioni. Inoltre hanno affrontato anche il tema relativo all’area del porto con le varie attività della pesca e del diporto fino alla peculiarità del Museo della Marineria e delle porte vinciane.

Ad accompagnare entrambi il tenente di vascello Francesco Marzolla, comandante del Porto di Cesenatico.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«La capitaneria di porto è un’istituzione molto importante per la realtà di Cesenatico e la proficua collaborazione di questi anni è utilissima per tutta la gestione del nostro territorio. Ringrazio Giorgia Capozzella per il dialogo che abbiamo sempre avuto in questi anni e sono certo che anche con Ottavio Cilio proseguiremo sulla strada già tracciata», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.