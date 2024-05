OTTIMI RISULTATI PER I GIOVANI ATLETI OLIMPUS

Mercoledì 8 maggio a Santarcangelo si sono svolti i Campionati provinciali CDS ragazzi/cadetti, i giovani atleti dell’Olimpus hanno gareggiato con impegno ottenendo diversi podi, 1000m ragazzi vittoria per Marvin Ronald Gatti 3:32.4, peso kg. 2000 ragazzi secondo posto per Denis Moroni 10.94, staffetta 4×100 ragazzi vittoria per Olimpus con Gatti—Maroncelli-Fabbri-Moroni 58.2, 60Hs ragazze 3° Lea Biordi 11.1 buona la prova anche di Martina Galvani, Vittoria Rinaldi e Gemma Semprini, peso Ragazze 3° Annalisa Martelli 7.87, staffetta 4×100 ragazze secondo gradino del podio per Olimpus Galvani-Semprini-Biordi-Martelli 1:00.2, 1200 siepi cadetti Cristian Raschi 4:38.1, 300hs cadetti Federico De Gregorio 49.3, Alex Capanni 50.1 e Mathias Bozzo 51.1, tanti gli atleti nel salto in lungo Federico De Gregorio 4.90, Alex Capanni 4.76, Roberto De Luca 4.69, William Venturini 4.60 e Marcello Di Cristofero 4.50, staffetta 4×100 cadetti secondo posto per Olimpus Venturini-Di Cristoforo-De Luca-Bozzo 48.7, 300 Hs cadette terzo posto per Greta San Martini 50.6, brave anche Elena Gasperoni, Anita Selva e Maria Elisa Gasperoni, salto in alto in alto Giulia Agostini 1.15, Zoe Koye’ 1.15 e Maria Elisa Gasperoni 1.15. Un pomeriggio di Sport e divertimento per questi giovani atleti.