Ottimi risultati per l’Edera Boxing Gym Ravenna sul ring di Porto Fuori: 6 vittorie e 3 sconfitte

Domenica 22 Settembre l’Edera Boxing Gym è salita sul ring con 9 atleti agonisti accompagnati dai maestri Dinaro Gesualdo e Gramantieri Giacomo.

Si spendono di seguito alcune parole per i ragazzi dell’Edera che hanno partecipato all’evento.

Maggi Francesco, a soli 13 anni, apre le danze della serata incrociando i suoi primi guanti contro un avversario con 14 match alle spalle. Nonostante ciò, Maggi ha dato filo da torcere al suo rivale, sferrando numerosi colpi efficaci e dimostrando la sua grande determinazione. Perde ai punti il suo debutto e torna a casa soddisfatto della sua prestazione, palpitante per la prossima esperienza sul ring.

L’incontro di Sabino Vitiello si riassume in tre parole d’effetto: zero passi indietro. Vitiello affronta a pieno petto il suo contendente portando ganci vincenti che hanno conquistato i giudici, portandolo al meritato verdetto di vittoria ai punti.

Vitiello Ercole sale fra le quattro corde deciso e determinato, vincendo alla prima ripresa in seguito alla sospensione cautelare del suo avversario.

Lorenzo Messina disputa il suo primo match dopo soli 4 mesi di allenamento agonistico. Un incontro equilibrato che ha visto Messina dare il meglio di sé, senza risparmiarsi. Nonostante la grinta dimostrata, l’incontro viene perso ai punti.

Nicolae Rodvanschi e Samuel Uhunmwangho si battono contro due pugili fisicamente molto forti in scontri accesi che hanno visto vincere ai punti gli atleti ravennati grazie a colpi più precisi e puliti.

Il match di Giacomo Gualdi ha lasciato il pubblico col fiato sospeso per l’intera durata delle tre riprese. Uno scontro intenso ad un ritmo altissimo che è terminato con la vittoria avversaria.

Mattia Massari e Bekim Arapi hanno dominato i loro incontri, tenendo sempre il centro del ring, portando colpi studiati nonostante gli scambi duri con gli avversari. Entrambi concludono le riprese vincendo ai punti.

Oltre ai notevoli risultati degli atleti, l’evento è stato un successo: numerosissimi gli spettatori che hanno partecipato attivamente alla serata regalando applausi e incitamenti ai pugili.

La serata si è conclusa in bellezza con le parole dei maestri e degli organizzatori dell’evento che auspicano di poter organizzare a breve altre riunioni pugilistiche a Ravenna.