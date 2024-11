Padova, neonato seviziato dal padre 22 enne per avere il sussidio di invalidità

Gli inquirenti stanno indagando su un caso sconvolgente a Padova, dove un 22enne di Vicenza avrebbe seviziato il figlio di soli cinque mesi, attualmente ricoverato in terapia intensiva. Si ipotizza che il giovane padre possa aver agito con l’intento di provocare una disabilità permanente al bambino, con l’obiettivo di ottenere un sussidio economico.

Il piccolo, in condizioni gravi e in prognosi riservata, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova. L’arresto del padre è avvenuto dopo che le telecamere nascoste, posizionate dalla polizia, hanno registrato l’uomo mentre esercitava violenza sul neonato, comprimendogli il torace e mettendogli le dita in gola. Le lesioni riportate includono ferite alla bocca e danni ad alcuni organi interni.

La madre del bambino, che si dichiara all’oscuro dei maltrattamenti, è stata sentita dagli inquirenti, che cercano di capire come non si sia accorta delle condizioni del figlio. Le indagini sono state avviate quando i medici hanno notato un peggioramento nelle condizioni del bambino, specialmente dopo le visite del padre o prima delle dimissioni. Il pubblico ministero ha ora richiesto un incidente probatorio per eseguire una perizia medico-legale, al fine di chiarire ulteriormente i dettagli del caso.