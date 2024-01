Paesaggi da vivere: San Clemente tra i progetti ammessi e finanziabili per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico

San Clemente e il suo “balcone” di Via Del Castello – la riqualificazione dell’area fa parte dell’intervento, più ampio e già concluso, di arredo urbano e rifacimento del tracciato stradale che costeggia le mura medievali – sono stati ammessi ai finanziamenti previsti dal progetto di cooperazione “Paesaggi da vivere – Tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali dell’Emilia-Romagna”.

“Il GAL Valli Marecchia e Conca, nell’ambito delle azioni previste nel proprio Piano di Azione Locale ha ritenuto strategico per il nostro territorio – spiega la Sindaca Mirna Cecchini – inserire idee e suggerimenti volti alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico ai fini della promozione turistica. “Paesaggi da vivere”, progetto di cooperazione partecipato da tutti i GAL della Regione, vede il GAL Valli Marecchia e Conca quale capofila. La candidatura espressa da San Clemente è risultata tra le proposte ammissibili e finanziabili. E ciò a seguito del sopralluogo effettuato nell’area, già oggetto di nuovo arredo urbano lungo Via Del Castello, ribattezzata il “balcone”. Da qui, infatti, è possibile spaziare, grazie all’ampia visuale naturale, da Montefiore Conca a San Marino, al borgo di Agello e al mare Adriatico. Il progetto definitivo/esecutivo prevederà, a cura del GAL e in rapporto al contributo riconosciuto dal PSR 2014-2020, la posa di alcuni allestimenti fisici identificativi e dedicati all’osservazione del paesaggio; inclusa una colonnina per la ricarica e la manutenzione e-bike. Si aggiungeranno poi altri elementi utili ad apprezzare e conoscere meglio l’ambiente circostante. A iniziare dalle tante testimonianze, alcune millenarie, ancora visibili e non solo di stampo urbanistico/architettonico. L’inserimento di San Clemente nella WEBAPP Salute Viaggiatore favorirà altresì la sosta di quanti vorranno fermarsi proprio ai piedi del centro storico. “È interesse dell’Amministrazione comunale – aggiunge l’Assessora alla Cultura, Stefania Tordi – valorizzare gli attrattori paesaggistici, naturali, artistici e culturali che per rilevanza siano in grado di migliorare la competitività anche dei piccoli centri. L’approvazione del progetto non comporterà nessun onere a carico dell’ente, fatta eccezione per l’allaccio alla pubblica illuminazione della colonnina di ricarica/manutenzione e-bike”.