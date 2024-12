Palermo, mamma senza dimora partorisce in strada e lascia il bimbo in ospedale

Sta bene Ivan, il piccolo venuto alla luce in strada a Palermo e lasciato poche ore dopo in ospedale dalla mamma, una senza dimora di origine sudamericana. A soccorrerli all’alba di ieri sono stati gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato ‘Oreto-Stazione’, intervenuti dopo una chiamata al 112.

“C’è una donna in strada che urla, ha un neonato in braccio”, ha detto la voce all’altro capo del telefono. Quando gli agenti li hanno ritrovati, dopo ricerche serrate, in un giaciglio di fortuna nei pressi di un cantiere in via Antonio Ugo, il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Ma era vivo. Immediata la corsa in ambulanza all’ospedale Buccheri La Ferla, da dove, però, poche ore dopo – in serata – la donna si è allontanata, lasciando il neonato.

“E’ andata via senza avvisare nessuno”, spiegano all’Adnkronos dall’ospedale. Oggi, però, è ritornata. Si è presentata in pronto soccorso per un ricovero in Ostetricia, ma dopo un paio d’ore dall’accettazione ha di nuovo lasciato l’ospedale. Senza vedere il piccolo, affidato alla cure di medici e sanitari del reparto di Neonatologia. “Il bimbo sta bene, poco fa dormiva placidamente. Pesa due chili e mezzo e riteniamo che sia nato a termine”, dice all’Adnkronos Dario Vinci, direttore sanitario dell’ospedale Buccheri La Ferla, a cui il piccolo è stato ufficialmente affidato dalla Procura dei minori di Palermo.

“Stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso, seguirà il percorso clinico-diagnostico di routine, ma ovviamente, trattandosi di una gravidanza non monitorata, serviranno dei controlli più accurati. Al momento non risulta affetto da patologie, anche se aspettiamo i risultati di altri esami”. Nel reparto di Neonatologia, intanto, è già scattata una vera e propria gara di solidarietà. “Medici e infermieri si stanno prendendo cura di lui, la nostra priorità è garantirgli tutto quello che serve”. Tutine, giochi e tanto affetto. “Purtroppo non è il primo caso, i professionisti che operano nel reparto sono in qualche modo abituati a gestire anche situazioni socio-familiari difficili e degradate”. Per il piccolo Ivan, nato in strada all’addiaccio, il futuro è tutto da scrivere. Completati tutti gli accertamenti clinici spetterà alla Procura decidere cosa fare. Nel frattempo non gli mancherà l’amore. “Il piccolino e la sua salute sono la nostra priorità”, dicono dall’ospedale. Dove già Ivan ha trovato l’amore, quello dei medici e dei sanitari che lo accudiscono.

AdnKronos