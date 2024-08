PANCHINA DANNEGGIATA ALL’INTERNO DEL PARCO COMUNALE DI VILLA MARINI. IDENTIFICATI E DENUNCIATI DAI CARABINIERI I DUE PRESUNTI RESPONSABILI

Sasso Marconi (BO): I Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi, al termine di una meticolosa attività investigativa hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, due minorenni ritenuti i presunti responsabili del reato di danneggiamento a seguito di incendio in concorso di una panchina pubblica in legno, avvenuto all’interno del parco comunale di “Villa Marini”. Verso le ore 21:30, l’attenzione dei militari della locale stazione, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, è stata attirata da una colonna di fumo provenire dall’interno del parco. Raggiunta immediatamente la zona, i militari hanno constatato che qualcuno poco prima aveva appiccato un incendio nell’immediate vicinanze di una panchina di legno e che le fiamme l’avevano interessata facendola parzialmente bruciare. Le indagini che hanno portato ad individuare i presunti responsabili sono partite dagli accurati accertamenti svolti nell’immediatezza dai Carabinieri mediante le testimonianze di alcune persone presenti e approfonditi dopo un’attenta e lunga visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza comunali della zona. Nella circostanza i due minorenni sono stati ripresi mentre hanno scavalcato un cancello secondario della villa e contestualmente introdotto al suo interno alcuni cartoni porta pizza, rinvenuti poi parzialmente bruciati, utilizzati per appiccare l’incendio sotto la panchina di legno, danneggiandola per un valore di circa 4000 euro.