PAOLINI (FDI): “LA ZTL A RICCIONE PAESE NON E’ NEMMENO IPOTIZZABILE, BENE FANNO I COMMERCIANTI DELLA ZONA A TUTELARSI”

Non soltanto i danni alla città ormai ben visibili a tutti, l’accentramento nella roccaforte del Comune e l’assoluto rifiuto rispetto alle proposte di dialogo che più volte abbiamo lanciato. Ora, addirittura, l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Angelini, riesce nell’incredibile “impresa” di spaccare in due un comitato di commercianti come quello di Riccione Paese nato per dare sostegno e vitalità alla zona e per difendere l’operato di molteplici attività.

Preoccupati, stiamo seguendo la dinamica degli eventi perché una realtà come quella che fa capo al viale Fratelli Cervi non può finire nella bolgia delle polemiche e degli scontri interni per colpa di un manipolo di incompetenti come quelli che fanno parte della Giunta.

Rispetto alla ztl, che è all’origine di tutti i mali, apprendiamo dall’ufficio stampa del Comune e dalle parole del sindaco che mai è stato proposto un provvedimento del genere. La Angelini si trincera dietro un’ufficialità che forse non c’è mai stata, ma in più di un’occasione è stata lei stessa a sottolineare che la ztl poteva essere una possibilità, un’ipotesi su cui lavorare lasciando le porte aperte a questa eventualità. Altrimenti, ci chiediamo, perché il Comitato si divide? Perché leggiamo sui giornali della creazione di un’associazione denominata “No ztl Riccione Paese”?

Abbiamo l’impressione, confermata dalle dichiarazioni ufficiali rese note ai media, che si stia verificando una sorta di sollevazione popolare rispetto alla quale amministrazione comunale e sostenitori di riferimento di quell’area fanno volentieri orecchie da mercante facendo finta che tutto sia a posto quando invece così non è ed i fatti lo dimostrano.

Pertanto ribadiamo il nostro deciso e forte no alla ztl a Riccione Paese, stiamo dalla parte dei commercianti che temono per il futuro delle loro attività che vanno difese e valorizzate e non isolate e prendiamo per buone le parole della Angelini rese in queste ultime ore ovvero “Mai annunciata l’isola pedonale per Riccione Paese”. Sperando di non finire ancora una volta su “Scherzi a parte”.

Stefano Paolini

Consigliere comunale e referente locale di Fratelli d’Italia