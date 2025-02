Papa Francesco, messa al Gemelli per Bergoglio con il cda del policlinico

Il consiglio di amministrazione del Policlinico Gemelli, guidato da Daniele Franco, ha partecipato alla messa per la salute di Papa Francesco nella parrocchia dell’ospedale Gemelli. Presenti anche tutti i dirigenti sanitari del Policlinico. “Come sapete in questa liturgia preghiamo in modo particolare per il Santo Padre che è qui con noi, i nostri medici, le nostre equipe lo stanno curando, ma come già abbiamo fatto nei giorni scorsi lo accompagniamo sempre con la nostra preghiera”, ha detto monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico dell’Università Cattolica, che ha celebrato la messa. “Dio come sempre è un grande aiuto, è una luce sul nostro cammino. lo è anche oggi direi in modo speciale, perché ci aiuta anche a comprendere il senso di questa nostra liturgia, ma anche il contesto di preghiera per il Santo Padre, ha aggiunto monsignor Giuliodori.

La Presse