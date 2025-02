Papa ha la bronchite: udienze a Santa Marta, dove vive Bergoglio

Il Pontefice, nonostante la bronchite, continua a portare avanti l’agenda di appuntamenti, quest’anno ancora più fitta a causa degli impegni giubilari. Domani e dopodomani- ha fatto sapere il Vaticano – Bergoglio, in via cautelativa, terrà le due udienze da casa Santa Marta. Circostanza che si è verificata anche stamani.

Il Pontefice 88enne – che domenica presiederà nella Basilica di S. Pietro la messa per il Giubileo delle Forze Armate – ieri non ha letto la catechesi affidandola ad un collaboratore, ma anche stamattina ha portato avanti la sua agenda incontrando diverse persone: il cardinale Reinhard Marx, Arcivescovo Metropolita di Monaco, Coordinatore del Consiglio per l’Economia; monsignor Antoine Camilleri, Nunzio Apostolico a Cuba; il cardinal Jaime Spengler, Arcivescovo di Porto Alegre Presidente della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile; con monsignor João Justino de Medeiros Silva, Arcivescovo di Goiânia, Primo Vice Presidente; mons. Paulo Jáckson Nóbrega de Sousa, Arcivescovo di Olinda e Recife, Secondo Vice Presidente; monsignor Ricardo Hoepers, Vescovo tit. di Tisdro, Ausiliare di Brasília, Segretario Generale; il reverendo Russel Lear, Superiore Generale dei ‘Missionaries of Charity Brothers’; il Reverendo Archimandrita Bernard Touma, Superiore Generale dell’Ordine Basiliano Chwayrita; Marco Gallo, dell’Università Cattolica Argentina. Ha incontrato, poi, i sacerdoti e monaci delle Chiese Autocefale Orientali e i membri dell’Ordine della Professione.

AdnKronos