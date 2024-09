Papeete Beach – MiMa: il 7/9 Summer Christmas Beach Party

Dopo un agosto ed un Ferragosto ’24 di livello internazionale, che ha visto sul palco artisti internazionali come Cedric Gervais (3/8) e Jimmy Sax (10/8), VidaLoca, con migliaia di ballare a Villapapeete (che ha concluso la sua fantastica estate sabato 31 agosto) e in spiaggia… Papeete Beach è ovviamente ancora aperto. Anche a settembre 2024.

Papeete Beach è infatti prima di tutto una spiaggia, in cui regalarsi ogni giorno bagni di sole e poi all’opera dell’aperitivo, Sunset Rituals all’altezza delle aspettative dei più esigenti. Continuano però, ancora sabato 7 settembre, i beach party. Quello che va in scena in questa data è decisamente divertente e scatenato. Si intitola infatt Summer Christmas Beach Party, perché aspettare fino al 25 dicembre per celebrare Natale è davvero troppo. Dj, performer, scenografie mozzafiato… Tutto quel che serve per ballare con i piedi nella sabbia, dalle 16 alle 20, al Papeete Beach c’è.

Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul

Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open – air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent’anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual… e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ad ogni dettaglio della sua proposta.

Papeete Beach