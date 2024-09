Paradosso Sangiuliano. E della destra. … di Sergio Pizzolante

A sinistra era portatore di una sua idea di rivoluzione: la rivoluzione, per il potere del proletariato, per la fine del capitalismo, senza violenza, senza l’uso della forza. Attraverso l’egemonia culturale. La conquista dei poteri attraverso la cultura.

Gramsci era un politico-intellettuale di alto livello, per intenderci, parliamo di un teorico del comunismo e della rivoluzione paragonabile, per statura, a Lenin.

Torniamo però all’ egemonia.

E qui parliamo di un altro genio( era un genio anche se da lui derivano molti mali della sinistra, per me, anche solo per il fatto di aver creato D’Alema, per dire, ma genio), Togliatti.

Il quale fece nulla per far uscire Gramsci dal carcere e , diciamola tutta, lo temeva un bel po’.