Parassita entra nel naso e causa tumore di 15 cm: uomo perde temporaneamente la vista

Un uomo di 30 anni in India ha perso la vista all’occhio sinistro per alcuni giorni, a causa di un tumore di 15 cm sviluppatosi dopo un’infezione parassitaria. La diagnosi e l’intervento sono stati gestiti dai medici dell’All India Institute of Medical Sciences di New Delhi, che hanno rimosso il tumore, permettendo all’uomo di riacquistare la vista.

Tutto è iniziato con un rigonfiamento alla palpebra. Gli esami hanno rivelato la presenza di un parassita nel bulbo oculare che ha scatenato una condizione chiamata rinosporidiosi, un’infezione che può causare polipi e granulomi nelle mucose nasali. Nel caso dell’uomo, l’infezione ha portato alla formazione di una massa che si è estesa fino all’occhio.

Questa condizione, nota nelle regioni tropicali dell’India e dello Sri Lanka, è provocata dal batterio Rhinosporidium seeberi, che risulta difficile da coltivare in laboratorio, il che complica la comprensione della malattia. Il tumore è sorto come reazione dell’organismo per isolare il parassita.