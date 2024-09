Parchi Costa Edutainment, firmato accordo integrativo per i lavoratori delle quattro strutture in Romagna

2 settembre 2024 – Costa Edutainment ha firmato con le sigle sindacali FILCAMS CGIL Rimini, FISASCAT CISL Romagna e i rappresentanti dei lavoratori del gruppo in Romagna un accordo integrativo aziendale rivolto ai lavoratori delle quattro strutture gestite in Romagna – Acquario di Cattolica, Aquafan, Italia in Miniatura e Oltremare -.

L’accordo, con validità 3 anni, prevede da parte dell’azienda interventi a sostegno dei propri dipendenti a tempo indeterminato su diversi aspetti sia economici che di organizzazione del lavoro tra cui l’istituzione del premio di risultato e l’introduzione dei buoni pasto.

Per i lavoratori stagionali, con questo accordo vengono prorogati per altri due anni gli accordi in essere.

La firma dell’accordo risponde alla volontà da parte di Costa Edutainment di consolidare ed accrescere il sistema di relazioni sindacali attraverso gli strumenti dell’informazione e della partecipazione, al fine di mantenere un percorso di concertazione sulle dinamiche organizzative della società, che rispecchi da un lato le esigenze dei lavoratori e dall’altro sappia rendere la società competitiva di fronte alle importanti sfide del mercato dei prossimi anni.

“Siamo molto contenti di essere giunti alla firma dell’accordo a valle di una trattativa dialettica, collaborativa e proficua – commenta Giuseppe Costa, Presidente e Amministratore Delegato di Costa Edutainment -. Costa Edutainment è un gruppo complesso cresciuto negli anni attraverso diverse acquisizioni e con situazioni di partenza disomogenee che necessitano di tempo per raggiungere l’armonizzazione”.