PARTECIPAZIONE SAMMARINESE ALLA 45° EDIZIONE DEL MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI

Nella giornata di chiusura della 45^ edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto al panel dal titolo:”Mercato Unico, Euro, PNRR: quale sviluppo economico per l’Ue?” che ha visto la partecipazione, del Ministro per gli Affari Europei, Raffele Fitto, del membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, Piero Cipollone, e dell’estensore del Rapporto strategico sul Mercato Unico europeo, Enrico Letta.

Beccari ha centralizzato l’intervento sul percorso di integrazione europea in atto, ripercorrendo i passaggi salienti e definendo la futura traiettoria che condurrà San Marino verso una migliore ed effettiva integrazione nel mercato unico, con effetti in ambito politico, economico, sociale e culturale.

A margine del panel, il Segretario di Stato ha potuto confrontarsi con i relatori, ed in particolare con il Ministro italiano, soprattutto relativamente al rapporto bilaterale con l’Italia, che dovrà rafforzarsi e adeguarsi alle nuove disposizioni comunitarie.

Nella giornata di ieri, gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Rossi e S.E. Milena Gasperoni, hanno fatto visita ai Padiglioni del Meeting, accolti e accompagnati dai responsabili della kermesse riminese e da autorità politiche, diplomatiche e militari.

La Reggenza ha visitato la Mostra “Servus inutilis. Alcide De Gasperi e la Politica come servizio”, che già era stata presentata a San Marino, lo scorso 6 agosto a Villa Manzoni da parte del Segretario Generale della Fondazione De Gasperi, Paolo Alli.

Nel corso della settimana riminese, attraverso il coordinamento del Dipartimento Affari Esteri, è stato possibile sviluppare incontri e confronti articolati e sostanziali da parte di alcuni membri dell’Esecutivo sammarinese con ospiti e relatori del Meeting, con i quali sono in atto collaborazioni e sinergie.

San Marino, 25 agosto 2024/1723 d.f.R.