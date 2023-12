Partenza con le stelle per l’Energy Christmas di Bellaria Igea Marina

Una partenza con le stelle quella dell’Energy Christmas di Bellaria Igea Marina! La città romagnola ha inaugurato il suo villaggio natalizio, lo scorso 8 dicembre, accendendo le luci ed attrazioni che andranno ad animare tutto il periodo festivo fino al 7 gennaio.

I numeri sono stati sorprendenti: in 1200 sulla Realtà Virtuale; 2500 accessi alla Snow Globe e Pista di pattinaggio su ghiaccio sempre al massimo della capienza. Preso d’assalto il Villaggio luminoso di Piazza Don Minzoni che tra luci e laser, ha riscosso un entusiasmante consenso, generando un’ampia viralità sui social; grande successo anche per il Presepe di Sabbia inaugurato con la benedizione mattutina di Don Marco Foschi. Ufficialmente partiti gli eventi che accompagneranno tutto il periodo festivo, con i Cosplayer; gli acrobati Stardust ed il primo concerto natalizio dei The Christmas Band che si sono esibiti lo scorso sabato presso Piazzetta Fellini.

<<E’ stato un weekend molto bello e partecipato quello appena trascorso. Vedere tante famiglie e persone del territorio, non solo di Bellaria Igea Marina, attendere la partenza del nostro Villaggio Natalizio, ci ha fatto veramente molto piacere. >> Commenta il Sindaco Filippo Giorgetti <<Questi sono segnali molto positivi che indicano che negli anni abbiamo creato un’attesa ed anche un’aspettativa interessanti. In tanti hanno apprezzato i nostri allestimenti natalizi e l’augurio è quello di continuare così e vivere il centro della nostra città utilizzando anche i nostri pubblici esercizi e negozi come riferimento per il tempo a trascorrere, dando un sostegno all’economia territoriale e commercio di vicinato.>>

L’appuntamento della prossima settimana sarà con la youtuber acapodelglobo in un live show sul palco di Via Pascoli, Sabato 16 dicembre alle 15.30. Questo il primo di tanti altri incontri con le web stars e cotent creators amatissimi dalle nuove generazioni come Iris Di Domenico & Luca Campolunghi, sabato 23 con un meet&greet e firmacopie ed il live show di Aaron, martedì 26; senza dimenticare lo scenografico Carillon Vivente che risuonerà lungo il viale pedonale, sabato 30 dicembre; il Capodanno diffuso con la presenza anche della Space Family alle 20.30 e tanti concerti a partire dalle 23.00 ed il primo gennaio alle ore 16.00 “Omaggio all’Italia e alla Dolce Vita” insieme a Monia Angeli, Stefano Nanni, Dino Gnassi Corporation e Claudio Morosi da The Voice Senior; Epifania con i Pasquaroli, sabato 6 gennaio ed per concludere, il 7 gennaio alle ore 16.00 “La Favola Bella” presso la Chiesa Sacro Cuore.

Molta soddisfazione anche da parte degli operatori commerciali; così il titolare del cocktail bar Cyber, locale situato in prossimità degli allestimenti natalizi sul viale pedonale di Bellaria centro. <<Sin dall’inaugurazione e per tutto il weekend, le impressioni sono state positive: buon afflusso di persone sull’Isola dei Platani. Per quel che riguarda il locale il weekend è stato molto intenso, festoso e proficuo. È stata una bella riapertura le persone sono sembrate desiderose di divertirsi ed entusiaste delle coreografie luminose nella vicina Piazza Don Minzoni.>>

Oltre ai pubblici esercizi aperti annualmente, alcuni locali di Viale Paolo Guidi che attuano la chiusura invernale, resteranno aperti durante tutti i giorni di apertura del Villaggio fino a conclusione delle feste, per dare ancor maggiore vitalità al Villaggio di Natale “Energy Christmas”, con uno spirito collaborativo importante che da maggior impatto sul pubblico, al Villaggio Energy Christmas.

Comune di Bellaria Igea Marina