Partita del Cuore. A l’Aquila Nazionale Cantanti vs Nazionale della politica italiana, Morrone e Furfaro ringraziano organizzatori e Nazionale Parlamentari

Roma, 15 lug. “L’obiettivo è solidaristico. Come già anticipato durante la presentazione ufficiale, la trentatreesima edizione della ‘Partita del cuore 2024’, che si svolgerà domani martedì 16 luglio a L’Aquila (Stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia), ha come scopo quello di promuovere il progetto Accoglienza dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù per le famiglie dei piccoli pazienti, attraverso il numero 45585 dedicato a questa iniziativa benefica, con parte dei proventi dell’incasso della serata devoluti anche al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila per l’acquisto di un macchinario”.

A ricordare l’evento calcistico che vedrà in campo la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politici sono due dei ‘giocatori’ di quest’ultima, i parlamentari Jacopo Morrone (Lega) e Marco Furfaro (Pd): “antagonisti in Parlamento, ma uniti in questa iniziativa sportiva che auspichiamo possa sostenere concretamente la realizzazione degli scopi benefici che si propone. A questo proposito, intendiamo ringraziare anche la ‘storica’ Nazionale Italiana Parlamentari che ha condiviso e appoggiato questo evento pensato per aiutare i piccoli pazienti e le loro famiglie”.

La Nazionale Politici vedrà in campo esponenti di spicco della politica, del Governo e di amministrazioni locali appartenenti ai vari schieramenti.

La partita del Cuore sarà trasmessa da Rai1 in prima serata Mercoledì 17 luglio alle 21.25