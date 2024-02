Partita Pescara-Rimini, fumogeni e petardi. Daspo per due tifosi, uno dei due biancorosso

Il Questore di Pescara ha disciplinato due Daspo in seguito agli episodi avvenuti durante la partita Pescara-Rimini dello scorso 13 novembre presso lo Stadio Adriatico: uno per un tifoso abruzzese e uno per un tifoso biancorosso. Il sostenitore di Rimini ha provocato una violenta esplosione con un grosso petardo in una strada situata fuori dal settore ospiti, creando una situazione di pericolo per la sicurezza degli altri tifosi, delle forze dell’ordine e degli steward. È stato identificato grazie all’utilizzo del sistema di videosorveglianza ed è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il suo comportamento pericoloso durante eventi sportivi. La sanzione prevede il divieto di accedere a manifestazioni sportive per un anno. D’altra parte, il tifoso di Pescara, durante il primo tempo della partita (finendo 1-1), ha innescato un fumogeno nella curva nord e lo ha lasciato cadere tra i seggiolini, mettendo così a rischio l’incolumità degli altri sostenitori. Anche per lui è stato fondamentale l’intervento della videosorveglianza e anche per lui è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e gli è stato imposto il divieto di accedere a manifestazioni sportive per un anno.