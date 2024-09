Partito Democratico Cesenatico. Festa dell’Unità di Borella: accolto calorosamente Michele De Pascale

Tutto esaurito alla Festa dell’Unità di Borella con il candidato alla presidenza della regione Emilia-Romagna che ha parlato alle persone insieme ai due candidati consiglieri Massimo Bulbi e Francesca Lucchi; con loro sul palco il segretario regionale Luigi Tosiani e la segretaria cittadina Valentina Montalti

Cesenatico_Pienone e tutto esaurito alla Festa dell’Unità di Borella che giovedì scorso ha ospitato Michele De Pascale – sindaco di Ravenna e candidato per il centrosinistra alla presidenza della regione Emilia-Romagna – per continuare la sua campagna elettorale e incontrare i cittadini di Cesenatico. De Pascale ha parlato principalmente di sanità pubblica e degli eventi meteorologici che estremi che hanno colpito l’Emilia-Romagna sottolineando che in questa fase occorre rimboccarsi le maniche e agire, invece di soffermarsi allo sciacallaggio politico messo in atto dai partiti di destra al Governo. Erano presenti con lui sul palco i candidati consiglieri del territorio, Massimo Bulbi e Francesca Lucchi che si sono presentati. Insieme a loro il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il segretario regionale Luigi Tosiani e la segretaria cittadina Valentina Montalti. La festa si è conclusa ieri sera con una grandissima partecipazione di pubblico.

«Abbiamo concluso l’edizione 2024 della nostra Festa dell’Unità e siamo stati felici di poter abbracciare così tante persone che sono state con noi in queste serate. La festa di Borella è un appuntamento storico, di politica e aggregazione. Voglio ringraziare di cuore tutti i volontari e i sostenitori che anno dopo anno rendono possibile tutto questo», il commento della segretaria Valentina Montalti.