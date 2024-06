Partito Socialista San Marino: Appello al voto del Presidente Antonio Lazzaro (Tonino) Volpinari

Carissimi elettrici ed elettori,

domenica 9 giugno prossimo saremo chiamati all’esercizio del voto, massima espressione della democrazia e grandissima opportunità, ovvero, quella di usare il proprio diritto di voto al fine di segnare il futuro della nostra Antica Repubblica.

Votando la lista N° 2, (Lista Libera/PS) troverete il Partito Socialista di San Marino storico ed unico, con 130 anni di vita e di storia che hanno segnato le più grandi conquiste sociali e democratiche del nostro Paese.

Il Partito Socialista è la più antica organizzazione politica della Repubblica di San Marino, che nella sua lunga presenza è sempre stata dalla parte dei sammarinesi e in particolare dei più deboli, così come ci hanno insegnato Pietro Franciosi e Gino Giacomini, fin dal secolo scorso.

Anche questa volta (domenica 9 giugno) non potevamo mancare a questo prezioso appuntamento, con il nostro simbolo e con l’eredità che ci hanno lasciato i nostri predecessori.

Quindi, domenica prossima, tutti noi Socialisti dobbiamo sostenere la

Lista Libera-Partito Socialista, che troveremo sulla scheda elettorale in cui spiccano gli elementi del nostro simbolo: i 3 monti, accanto al garofano rosso.

Elettrici ed elettori,

il nostro è un invito sincero ed onesto, da parte di chi non ha mai approfittato della politica per interessi personali; votare il nostro simbolo va esclusivamente a favore dell’interesse della nostra Repubblica, perché le nostre idee, basate su onestà ed esperienza, sono garanzia di dignità e di difesa, ad ogni livello, della libertà, della democrazia, della giustizia sociale, della indipendenza e della sovranità del nostro Paese.

Il Presidente del Partito Socialista San Marino Antonio Lazaro Volpinari