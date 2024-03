Pasqua nei parchi della Riviera

Incontri ravvicinati all’Acquario di Cattolica con specie marine e terrestri, a fianco di esperti acquaristi e biologi. Sono 4 i percorsi al coperto che raccontano tutti gli ecosistemi e poi c’è Plastifiniamola. Adrenalinica la mostra sugli insetti giganti con riproduzioni ingrandite da 20… a 200 volte. Nel Mondo dei Dinosauri ci si trova invece faccia a faccia con 13 riproduzioni di dinosauri a grandezza naturale. Nell’area scavo la novità 2024: un gigantesco Megalodonte, uno squalo preistorico di 12 metri! Perfetti come sorpresa per Pasqua gli Incontri Straordinari, su prenotazione per andare Dietro le Quinte e fra I Segreti del Rettilario dell’acquario. ACQUISTA ORA E RISPARMIA ? Biglietti da soli 19,50 € ? Abbonamenti 2024 da soli 40,00 € A Italia in Miniatura a Rimini per le festività pasquali si percorre lo Stivale alla ricerca di oltre 300 riproduzioni in scala di monumenti, chiese, mari, laghi, vulcani, trenini e piazze d’Italia e d’Europa. Si naviga a bordo di gondole nella Venezia 5 volte più piccola di quella reale e si ‘vola’ a mezz’aria con Monorotaia. Nella fiaba di Pinocchio le emozioni sono indimenticabili per grandi e piccini. E proprio a Italia in Miniatura i bambini possono prendere la patente nella Scuola Guida Interattiva e giocare con la fisica nel mondo di Esperimenta! ACQUISTA ORA E RISPARMIA ? Biglietti da soli 20,00 € ? Abbonamenti 2024 da soli 40,00 € Oltremare Family Experience Park di Riccione quest’anno festeggia 20 anni! Ogni ora è un’avventura alla scoperta del Pianeta, insieme agli amici delfini, rapaci, pappagalli, ai wallaby, ai grandi alligatori e tanti altri amici. Tante le sfide da superare con il Passaporto dell’Avventura! Lunedì 1° Aprile festa con i DinsiemE e MEGAGAME LAND! La nuova attrazione dedicata al magico mondo di Erick e Dominick, alle loro storie, ai personaggi e alle loro mille avventure. A dare il benvenuto a tutti i Dinsiemini, il giorno di Pasquetta ci saranno proprio i due creator per una giornata ricca di sorprese! ACQUISTA ORA E RISPARMIA ? Biglietti da soli 21,00 € ? Abbonamenti 2024 da soli 40,00 €