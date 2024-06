Passa il Tour de France: i servizi straordinari di Hera a Ravenna

Nelle strade interessate dal percorso della carovana gialla, in programma domenica 30 giugno, saranno movimentati, dal giorno precedente, quasi 200 cassonetti secondo le disposizioni di sicurezza e ordine pubblico. Previsti anche servizi straordinari e potenziati di raccolta dei rifiuti e pulizia

Con il passaggio del Tour de France a Ravenna, il Gruppo Hera comunica che, in occasione dell’evento del 30 giugno, saranno messe in campo, tra le misure per garantire pulizia e sicurezza, anche una serie di servizi speciali.

In particolare, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e ordine pubblico, la multiutility movimenterà, già dal pomeriggio di sabato 29 giugno, quasi 200 cassonetti lungo tutto il percorso interessato dal passaggio a Ravenna. I contenitori saranno poi ricollocati nelle rispettive posizioni tra il pomeriggio di domenica 30 giugno e la giornata di lunedì 1° luglio.

Per conferire i rifiuti in questo periodo di tempo, i cittadini potranno utilizzare i contenitori collocati nelle strade adiacenti a quelle interessate dal passaggio del Tour de France.

Saranno inoltre previsti servizi straordinari di pulizia lungo tutto il percorso sia in preparazione all’evento che post gara.

In particolare, la mattina della domenica sono previste pulizie mediante l’utilizzo di macchine spazzatrici e personale a terra dotato di soffiatori, raccolta sacchi fuori contenitore e altri rifiuti abbandonati, svuotamento dei cestini gettacarte e presidio delle zone più critiche con operatori manuali.

Passata la carovana del Tour de France, verrà effettuata una pulizia post gara con operatori manuali pe lo svuotamento cestini e per la pulizia residuale.

Per eventuali richieste di chiarimenti o informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.