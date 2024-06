Passaggio del Tour de France a San Marino: il percorso e le modifiche alla viabilità

Sabato 29 giugno 2024 arriva il Tour De France A San Marino, un evento storico per la nostra Repubblica che vedrà per la prima volta il passaggio della prestigiosa carovana. Attorno alle 15:00 l’ingresso in territorio da Chiesanuova mentre il primo ciclista transiterà presumibilmente attorno alle 16:40.

Da Chiesanuova il gruppo raggiungerà il confine di Dogana passando per Fiorentino, Murata e Città, dove sarà posizionato il Gran Premio della Montagna sul Piazzale Lo Stradone, per poi scendere verso la Superstrada a Borgo e viaggiare fino Dogana. Una volta oltrepassato il confine la tappa si concluderà a Rimini.

Modificata la viabilità interna che vedrà interdetto al traffico tutto il tratto da Chiesanuova a Città e la corsia discendente della Superstrada dalle 13:30 fino alle 18, mentre quello ascendente rimarrà aperto fino alle 16 nel tratto Dogana – rotatoria di Borgo Maggiore svincolo per Acquaviva.

Le restrizioni consentiranno ugualmente di raggiungere il Centro Storico mediante la viabilità alternativa debitamente segnalata e sarà quindi possibile assistere alla gara ciclistica più famosa al mondo che tinge di giallo il nostro territorio.

Il Coordinatore del Gruppo di Coordinamento Tour De France