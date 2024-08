Passaporti, Billi (Lega): Più risorse a uffici consolari da proventi rilasci all’estero

Roma, 01/08/2024 – “Il sottoscritto e Lega Salvini Premier hanno sostenuto fin dall’inizio questa proposta per la destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero.

Questo governo di Centro-Destra si è dimostrato molto efficace e concreto, ha lavorato per reperire le risorse necessarie alla messa in pratica di questa legge nell’interesse della Comunità Italiana all’estero.

I precedenti governi di sinistra non avevano mai realizzato una cosa del genere.

Lo farà questo Governo di Centro-Destra!

Chiaramente, il nostro impegno non si ferma qui.

Ricordo l’apertura di nuovi consolati di ruolo (che il sottoscritto ha sollecitato e che questo governo di Centro-Destra ha realizzato): Bruxelles e Madrid e prima ancora alle Canarie, e il potenziamento di molti di quelli esistenti con digitatori e contrattisti.

Sono in corso di svolgimento concorsi per l’assunzione di nuove risorse alla Farnesina, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo.

Ricordo la deroga ai 18 mesi obbligatori a Roma per i neo-assunti (che ho personalmente richiesto su input di molti consoli con cui sono in contatto) in modo da mettere a disposizione dei Consolati nuove risorse velocemente.

Ricordo anche l’aumento dei kit per la captazione delle impronte per il rinnovo dei documenti di identità.

Ancora, la digitalizzazione di alcuni servizi: ad esempio la possibilità di richiedere il Codice Fiscale online e non più solo andando di persona al consolato (che ho personalmente richiesto e che la Farnesina ha attuato a tempo record, ancora complimenti al MAECI).

Questo solo per citare alcuni risultati concreti.

Finalmente siamo sulla buona strada per il potenziamento della rete consolare, dopo un decennio di governi di Sinistra che hanno solo accumulato problemi senza mettere in pratica soluzioni.

Chiaramente nessuno ha la bacchetta magica e non è possibile risolvere dall’oggi al domani tutti i problemi dei consolati che si sono accumulati in questi ultimi 10 anni.

Continuerò e continueremo a lavorare per migliorare i servizi consolari.

Ringrazio tutti i parlamentari che hanno sostenuto questa legge e il Governo di Centro-Destra, e invito tutti noi a continuare a lavorare insieme nell’interesse della nostra comunità italiana all’estero” – così Simone Billi, unico deputato della Lega Salvini Premier nella Circoscrizione Estero-Europa e presidente del Comitato sugli Italiani del Mondo, intervenendo nell’Aula di Montecitorio durante la discussione del PdL 960 “Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero”.