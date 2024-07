Passport Index 2024: cresce ancora il Titano

Il passaporto di San Marino è in crescita. Grazie anche al lavoro messo in campo negli ultimi dodici mesi dagli uffici preposti (politica, relazioni internazionali e diplomazia), rispetto allo scorso anno il documento ha risalito il “Passport Index”, la classifica mondiale stilata da Arton Capital. Il “peso” del passaporto del Titano – tema attuale anche in virtù delle imminenti ferie estive – ha guadagnano due posizioni nella classifica “individuale” (dal 48° al 46°) e, seppur ha registrato un piccolo arretramento in quella “globale” (dalla 13esima piazza alla 16esima), ha ampliato i Paesi “visitabili” (da 156 dal 2023 a 160 del 2024; di questi 160 ce ne sono 109 che possono essere raggiunti senza visto, 51 con un cisto all’arrivo e 38 con un visto prima della partenza. Ricordiamo che nel 2023 i Paesi che non richiedevano il visto erano 107, per 49 era richiesto all’arrivo e per 42 era richiesto già prima della partenza.

LA CLASSIFICA MONDIALE

Secondo Arton Capital, ecco come si classificano i passaporti più potenti del 2024 al mondo:

1 – Emirati Arabi Uniti (180 destinazioni);

2 – Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi (178 destinazioni);

3 – Svezia, Finlandia, Lussemburgo, Austria, Svizzera (177 destinazioni);

4 – Danimarca, Belgio, Portogallo, Polonia, Irlanda (176 destinazioni);

5 – Grecia, Norvegia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Ungheria, Corea del Sud (175 destinazioni);

6 – Singapore, Giappone, Slovacchia, Stati Uniti, Nuova Zelanda (174 destinazioni);

7 – Malta, Estonia, Lituania, Slovenia, Canada, Australia (173 destinazioni);

8 – Lettonia, Islanda, Croazia, Liechtenstein (172 destinazioni);

9 – Cipro, Romania, Bulgaria (171 destinazioni);

10 – Malesia, Monaco (169 destinazioni).

IL PASSAPORTO DEL MONTE TITANO

Per i viaggi all’interno dell’Unione europea è sufficiente la carta d’identità. Per quelli in cui è richiesto il passaporto, il Titano si “comporta” come altri Paesi. Esteticamente è molto simile al passaporto italiano, a eccezione del colore di copertina che è blu. Al centro è riportato lo stemma di San Marino e le scritte “Repubblica di San Marino” e “Passaporto”. Nel caso di passaporti biometrici (rilasciati dal 2006) è presente anche il logo biometrico. Lo standard utilizzato è quello dei passaporti dell’UE. Nel passaporto sammarinese le informazioni sull’identità del titolare si trovano nella seconda pagina di copertina, e sono corredate da una fotografia e da una sezione leggibile elettronicamente. Altre informazioni di identità si trovano a pagina 2, mentre a pagina 3 c’è lo spazio per allegare eventuali figli al passaporto. La pagina 4 è dedicata all’autorità, e viene apposto il timbro e la firma dell’autorità che ha emesso il passaporto.

Tutte le informazioni appaiono in italiano, inglese e francese.

Il passaporto ordinario viene rilasciato dall’Ufficio Passaporti presso lo Stato Civile (Centro Uffici di Borgo Maggiore – via 28 luglio n. 196 – tel. 0549.88.22.37-38-09 – segreteria.passaporti@pa.sm).

