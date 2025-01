Patente sospesa a un giovane di Riccione: ricorso contro la nuova normativa

Riccione – Un giovane di 28 anni residente a Riccione si è visto revocare la patente per un anno in seguito a un incidente stradale avvenuto il 30 ottobre. La decisione si basa sulle nuove disposizioni del codice della strada, entrate in vigore a dicembre 2024. Tuttavia, il legale del ragazzo ha presentato un ricorso, sottolineando che la normativa non è retroattiva e pertanto non dovrebbe applicarsi al caso specifico.

Cinque ore dopo il sinistro, il giovane era stato convocato dalla Polizia Locale per eseguire accertamenti tossicologici, risultando positivo alla cannabis. Il giovane ha dichiarato di aver consumato la sostanza alcuni giorni prima dell’incidente. In passato, secondo la normativa pre-esistente, i test potevano essere effettuati solo se l’automobilista mostrava sintomi evidenti di assunzione. Con la riforma attuale, i controlli sono automatici, sollevando dubbi sul nesso tra l’uso di stupefacenti e la guida in sicurezza.

L’avvocato del riccionese si concentra sulla questione della retroattività della legge, sostenendo che non dovrebbe essere applicata al suo assistito, il quale potrebbe così riacquisire la patente. Inoltre, si evidenzia un errore nella trasmissione della notizia di reato alla Procura, avvenuto dopo la data di entrata in vigore della nuova normativa. La questione solleva interrogativi sull’applicazione delle leggi in materia di sicurezza stradale e sull’interpretazione delle normative relative al consumo di sostanze stupefacenti.