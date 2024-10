Paura e divertimento nei parchi Costa della Romagna con “Happy Halloween”

APERTI DAL 31 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE: ACQUARIO DI CATTOLICA, ITALIA IN MINIATURA A RIMINI CON FESTA A TEMA, E OLTREMARE RICCIONE CON SCOOBY DOO

I parchi romagnoli Costa Edutainment presentano il programma della festa autunnale più amata dai bambini. Brividi, spettacoli e divertimento in Romagna!

Halloween si festeggia inpieno giorno ai parchi divertimento Italia in Miniatura a Rimini, a Oltremare a Riccione e all’Acquario di Cattolica. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, brividi in compagnia di star dei cartoni animati, paurosi personaggi e spettacoli di artisti di strada.

La chiave magica per aprire tutte le porte è il biglietto combinato, che permette di vedere tutti i parchi a prezzo stregato senza perdersi neppure un Dolcetto o Scherzetto!

ITALIA IN MINIATURA RIMINI

Dal 31 ottobre al 3 novembre fra città in miniatura, mostri giganti e vera magia

Il Paese più bello del mondo è stato stregato! Dal 31 ottobre al 3 novembre è Halloween, e strane presenze prendono possesso di Italia in Miniatura a Rimini. Emergono dai mari Sirene mostruosamente giganti, calano dalle Alpi immensi Troll, Zombie, mummie e gatti neri popolano una Piazza Italia dove imperversano battaglie di incantesimi. Niente paura, tutto serve a divertire grandi e piccini in una spettacolare Happy Halloween!

Il parco svela i suoi tesori, come le oltre 300 miniature di monumenti d’Italia e d’Europa e le attrazioni originali, e si anima di misteriose presenze, come i trenini che viaggiano da soli o le orchestre che si attivano al tocco di un pulsante. In un crescendo di divertimento ed emozioni mozzafiato, tutte le attrazioni del parco saranno in funzione: Monorotaia, Venezia, Vecchia Segheria, Torre Panoramica, Scuola Guida Interattiva, Pappamondo, Esperimenta, Castel Sismondo, Pinocchio e Play Mart sono comprese nel biglietto. Saranno aperte anche AreAvventura e Cinemagia7D, le uniche due attrazioni che richiedono un supplemento.

Dal 31 ottobre al 3 novembre, Piazza Italia sarà il cuore degli eventi: ogni giorno dalle 10:30 alle 16:30 show no stop con maghi, bolle di sapone, illusionisti e trampolieri: grandi artisti per un divertimento mostruoso. Spazio ai make-up da urlo in puro stile Halloween, con la Strega Truccabimbi.

OLTREMARE RICCIONE

Happy Halloween con Scooby-Doo: ogni domenica di ottobre e dal 31 ottobre al 3 novembre

È proprio lui, Scooby-Doo, il protagonista di questa festa di Halloween a Oltremare. Per incontrare il cane investigatore del mistero e dei casi spettrali, il parco apre dal 31 ottobre al 3 novembre con un programma da paura. Nel Family Experience Park di Riccione tutti gli appuntamenti con i protagonisti di Oltremare si tingono di mistero: nella Laguna di Ulisse, da non perdere “Delfini, lo spettacolo della natura” e “Conosci i Delfini”, al Mulino del Gufo falchi, poiane, avvoltoi, gufi sorprendono gli spettatori nel “Volo dei Rapaci” mentre i variopinti pappagalli colorano l’Arena Crazy Farm nel “Volo dell’Arcobaleno”. Nella giungla preistorica di Darwin si va alla scoperta di due enormi alligatori, ma solo per chi ha coraggio! Nel Porto Fantasma, sotto il gigantesco Spaventapasseri e il trono di zucche, si incontra la mascotte Ulisse. La Strega truccabimbi sarà a disposizione di tutti i piccoli ospiti.

Il Re della festa sarà il cagnolone Scooby-Doo, che dalle 14:00 aspetta tutti i bambini all’Oltremare Theatre per un meet&greet… spettrale. Al Porto Fantasma arrivano i grandi show di artisti e incantatori: bolle di sapone giganti, maghi, bizzarri clown, giocolieri, trampolieri e con Ulisse si farà anche “Dolcetto o Scherzetto”.

ACQUARIO DI CATTOLICA

Halloween degli abissi fra squali, murene e insetti giganti. Qui il mostro è chi inquina.

Dal 31 ottobre al 3 novembre l’Acquario di Cattolica si popola di esseri fantastici e svela il lato occulto del nostro Pianeta, quello sommerso. Creature bizzarre come Zombimeduse, Fantapesci, Gigagranchi e Piovrazucche danno il benvenuto all’ingresso Blu, nell’area dei Pinguini di Humboldt. Atttraverso una gigantesca bocca di squalo si entra nel mondo delle profondità e si incontrano grandi squali toro, murene giganti, pesci lucenti e bizzarri, stelle marine, anguille e fluorescenti meduse. L’ingresso Verde ospita i rettili, abitanti antichi della Terra: enormi serpenti e basilischi, blatte giganti e rane velenose. Chissà se i serpenti parlano il Serpentese?

All’Ingresso Giallo i caimani dominano le acque, mentre le lontre asiatiche dalle piccole unghie si muovono come folletti,a loro agio sia sulla terra che nell’acqua.

Chi pensa che gli insetti siano troppo piccoli per fare paura, deve vedere “Insetti Giganti XXL Edition”: la mostra è all’ ingresso Viola con oltre 70 riproduzioni a grandezza naturale di insetti, tra cui una mantide alta tre metri, enormi teste di vespe, mosche e scarabei, ingrandite fino a 200 volte!

Nel periodo di Halloween, l’Acquario propone numerosi appuntamenti speciali, tra cui:

Cibature da paura: pasti di pinguini, lontre, trigoni e squali toro che si svolgono davanti al pubblico

Incontri Straordinari: visite guidate a numero chiuso da prenotare all’arrivo, per scoprire cosa si nasconde Dietro le Quinte e fra i Segreti del Rettilario

Truccabimbi Horror: dal 31 ottobre al 3 novembre una magica Truccabimbi aspetta tutti i piccoli per un trucco da brivido. Il biglietto comprende l’intera visita ai percorsi Blu, Giallo, Verde e Viola.