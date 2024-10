Paziente stacca termosifone, allagato il pronto soccorso a Pavia

Un paziente di 44 anni ha staccato un termosifone da un bagno al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia senza apparente motivo, provocando l’allagamento dell’area nella quale vengono curati i malati a bassa intensità.

Il fatto è accaduto la scorsa notte.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, insieme a un idraulico e un elettricista, per riparare il danno, asciugare i pavimenti e riattivare il riscaldamento.

Per consentire l’intervento, l’area del pronto soccorso è rimasta chiusa per oltre due ore.

La direzione dell’ospedale valuterà ora se avviare un’azione legale contro il 44enne per chiedere il risarcimento dei danni provocati.

Qualche giorno fa un altro paziente, di 21 anni, aveva colpito un medico con un pugno e un calcio, e la madre del giovane aveva morsicato un infermiere.

Ansa