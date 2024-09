PD Rimini: Scelti i quattro candidati consiglieri regionali, il commento del segretario Filippo Sacchetti

La Direzione del Partito Democratico approva in maniera fortemente condivisa le candidature di Emma Petitti, Alice Parma, Simone Gobbi e William Raffaeli per le elezioni regionali del 17 e 17 novembre, Il segretario provinciale Filippo Sacchetti: “Ringrazio chi in questi mesi si è messo in gioco e a disposizione consentendoci di arrivare a una sintesi unitaria fondamentale in questa corsa alla riconferma fondamentale per il Pd e il centrosinistra: sanità e potenziamento delle infrastrutture architravi della nostra proposta programmatica”

“Questa scelta fortemente condivisa, con 90 voti favorevoli e due astensioni, viene a chiudere un periodo di confronto interno e con la base come sempre molto utile e costruttivo. Ringrazio tutti coloro che in questi mesi si sono messi a disposizione e al lavoro nei vari circoli per arrivare alle proposte di oggi, consentendoci di predisporre una sintesi programmatica coerente con quella del nostro candidato presidente Michele De Pascale. Un programma che andremo ad annunciare a breve e che ha per capisaldi il grosso lavoro da portare avanti sulle infrastrutture e la sanità, Si apre ora una corsa importante per il Partito Democratico e l’intero centro sinistra, una nuova competizione fondamentale appunto per l’ambito sanitario e la crescita del territorio”. Così il segretario Filippo Sacchetti all’indomani della Direzione Provinciale del Partito Democratico che ha approvato lunedì sera le quattro candidature alle elezioni regionali in programma il 17 e il 18 novembre.

La scelta è ricaduta sulla presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti, sull’ex sindaca di Santarcangelo nel decennio 2014-2024 Alice Parma, sul presidente del consiglio comunale di Riccione Simone Gobbi e su Wiliam Raffaeli, medico esperto in terapia antalgica (ha diretto il relativo reparto all’Infermi per 10 anni) in segreteria provinciale dal 2022 con delega alla sanità:

“Figure dalla grande competenza trasversale, politica e amministrativa. Donne e uomini di comprovata esperienza sia nella gestione della cosa pubblica che appunto in un settore vitale come la sanità” aggiunge Sacchetti, esprimendo “grande soddisfazione per questa sintesi unitaria che apre una campagna elettorale fatta di proposte concrete e condivise per confermarci alla guida dell’Emilia Romagna”.

Una capacità di sintesi evidenziata anche dal segretario regionale Luigi Tosiani, che ha espresso il suo apprezzamento per il percorso compiuto da Sacchetti e dal Coordinamento provinciale e ha sottolineato l’importanza di questa proposta unitaria per affrontare la sfida delle urne con grande impegno da parte del Partito Democratico e dell’intero centrosinistra.