PD Santarcangelo: Alleanza Civica? Ma mi faccia il piacere… La segretaria Paola Donini sui giochetti del centrodestra

Come il gratta e vinci, sotto il civico trovi la vecchia politica. La segretaria del Pd Santarcangelo Paola Donini: “Con l’ingresso dell’ex consigliere di Fratelli d’Italia Daniele Apolloni, che segue quelli di Stanchini e Fiori, Alleanza Civica ha gettato la maschera”

“Lista Civica? Ma mi faccia il piacere…” avrebbe risposto Totò a Barnaba Borghini così come si rivolse all’onorevole Trombetta nella nota pellicola degli anni ’60.

“Con l’ingresso dell’ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Apolloni, quella che ipocritamente si presenta come Alleanza Civica getta definitivamente la maschera e completa il processo di politicizzazione. Lo avevano iniziato l’ex consigliere della Lega Gabriele Stanchini e Marco Fiori lasciando la segreteria locale della Lega per entrare a farne parte e aveva proseguito il consigliere regionale Matteo Montevecchi (ex Fratelli d’Italia passato alla Lega con cui non pare proprio in idillio…) sostenendo la candidatura di Borghini e invitando i partiti di centrodestra a presentarsi compatti con la figura indicata da Bene in Comune. Bene, adesso è sempre più chiaro che di civico c’è ben poco e l’Alleanza è di mero interesse politico”. Così la segretaria del Pd Santarcangelo Paola Donini a proposito della definizione delle liste per le Amministrative di giugno.

“Quantomeno adesso finiranno le pantomime social e gli attacchi reciproci e si potranno finalmente definire i campi di azione. Da un lato una coalizione di centro sinistra compatta con le tre anime dell’attuale maggioranza che ha ben governato la città in questi anni, dall’altro i partiti di centrodestra che ufficialmente si riconoscono nel ‘candidato di ritorno 10 anni dopo’ Luigi Berlati, ma hanno occupato con loro esponenti di peso della storica destra estrema anche la pseudo Alleanza Civica. Basta guardare di cosa parla proprio Montevecchi nei suoi interventi e nei suoi profili per capire cosa abbia di civico… Per carità, non c’è nulla di illegittimo nelle lotte intestine di un centrodestra santarcangiolese mai così frantumato come ora ma tutto questo dovrebbe almeno essere fatto con un minimo di rispetto e una buona dose di senso del pudore. Si può senza ridere definire ‘diversamente civica’ un’accozzaglia come questa di esponenti dell’intera galassia storica del centrodestra? Si può tentare questo evidente giochetto delle tre carte senza quantomeno arrossire un poco davanti ai cittadini santarcangiolesi?” Conclude Donini.