Pedibus alla scuola Andersen di Cerasolo, in fila indiana con i bambini il sindaco Ugolini, gli assessori Ottogalli e Pazzaglia

Coriano, 22 marzo 2024 – In fila indiana affiancati da genitori volontari e “scortati” questa mattina dal sindaco Gianluca Ugolini e dagli assessori alla Scuola, Paolo Ottogalli e all’Ambiente, Anna Pazzaglia, i bambini del servizio Pedibus hanno raggiunto la scuola primaria Andersen di Cerasolo. Sindaco e assessori, con punto di ritrovo e partenza alle 7.45 al Parco del Sole, hanno accompagnato una ventina di studenti direttamente al cancello del plesso. Il Pedibus organizzato dall’Istituto Comprensivo Ospedaletto ha un’importanza vitale perché oltre ad essere un modo sicuro, divertente e salutare per andare a scuola, privilegia la mobilità pedonale favorendo la conoscenza del territorio e l’autonomia degli scolari. Lungo il percorso i bambini accompagnati dai volontari e dall’insegnante Manuela Tamagnini, alcuni con partenza dal parco, altri inseriti lungo le fermate stradali, possono chiacchierare con i compagni e iniziare la giornata con una salutare camminata.

“Il pedibus è un servizio sicuro perché ci sono insegnanti e genitori che guidano i bimbi e le fermate sono prestabilite con orari fissi secondo un percorso condiviso – sottolinea l’assessore alla Scuola, Paolo Ottogalli -. Questa mattina abbiamo avuto il piacere di partecipare accompagnando gli studenti, dai più piccoli di classe prima a quelli più grandicelli di classe quinta, per ricordare loro quanto sia salutare e bello andare a scuola a piedi. Un’occasione per rivolgere ai genitori e nonni un energico invito di coinvolgimento e partecipazione a questo servizio rilevante sotto molteplici aspetti”.

“Ringrazio i genitori volontari e gli insegnanti – ha ribadito l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia – che si adoperano e si rendono disponibili a promuovere questa importantissima iniziativa per abituare i cittadini corianesi, fin da piccolissimi, a una mobilità più consapevole e sicura”.

Il servizio pedibus è attivo da marzo ogni mercoledì e venerdì fino alla fine di maggio.

L’8 aprile partirà invece il progetto “Siamo nati per camminare” in cui oltre all’attuale percorso, ne verrà aggiunto un secondo proveniente dal cimitero di Cerasolo per arrivare alla scuola.