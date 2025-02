Pennabilli. Inaugura mercoledì 12 febbraio la rassegna gratuita “Nuovo Cinema Pennabilli

Inaugura mercoledì 12 febbraio la rassegna gratuita

“Nuovo Cinema Pennabilli – Cineforum di paese” con un omaggio a David Lynch

proiezione di “Una storia vera” e dibattito con Lu Pulici

“Nuovo Cinema Pennabilli – Cineforum di paese” è un’attività organizzata da Chiocciola la casa del nomade APS in collaborazione con il Cinema Gambrinus di Pennabilli (RN), con l’obiettivo di riunire giovani e comunità locale attorno a uno spazio storico di grande valore. Il Cinema Gambrinus, infatti, nel 2024 festeggia un duplice traguardo: i 50 anni di attività e il riconoscimento, nell’ambito dell’81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, del premio Carlo Lizzani per “esercizio più coraggioso” nella categoria Imprese.

Chiocciola la casa del nomade è un’associazione di promozione sociale impegnata nella valorizzazione culturale e ambientale dell’Appennino romagnolo. Attraverso progetti partecipati e iniziative diffuse, l’associazione mira a rafforzare il senso di comunità e a promuovere nuove forme di partecipazione territoriale.

Il primo appuntamento: un omaggio a David Lynch

La rassegna inaugura mercoledì 12 febbraio alle ore 21 con “Una storia vera” (1999) di David Lynch, un film ispirato a eventi reali che racconta il viaggio dell’anziano Alvin Straight attraverso l’America rurale per ritrovare il fratello malato, affrontando il tragitto a bordo di un trattorino tosaerba.

La scelta della pellicola non è casuale: oltre ad essere un’opera poetica e toccante, il film rappresenta un omaggio a David Lynch, recentemente scomparso. Il suo stile unico e la sua visione artistica hanno segnato profondamente la storia del cinema. La pellicola, apparentemente distante dai suoi lavori più surreali, mantiene in realtà il suo tocco distintivo attraverso la lentezza meditativa della narrazione e la profondità emotiva dei paesaggi e dei personaggi.

Dibattito con Lu Pulici

Dopo la proiezione seguirà un dibattito con Lu Pulici, regista brasiliano e fondatore della compagnia teatrale Trukitrek e della casa di produzione indipendente Lumaca Film. Pulici, noto per il suo lavoro nel cinema indipendente e nel teatro visivo, offrirà spunti di riflessione sul film e sul valore del road movie come genere cinematografico.

“Nuovo Cinema Pennabilli – Cineforum di paese” prevede la proiezione di quattro film, seguiti da un dibattito aperto e gratuito. La scelta delle pellicole è stata condotta in modo partecipato, coinvolgendo gli abitanti dell’Appennino romagnolo affinché il programma rispecchiasse interessi e desideri della comunità. I dibattiti che seguono la visione rappresentano un momento di approfondimento e confronto in un ambiente informale, favorendo lo scambio di idee in vista anche del Festival Habitat di agosto 2025.

Calendario delle proiezioni

Mercoledì 12 febbraio, ore 21

Una storia vera (David Lynch, 1999)

Mercoledì 19 febbraio, ore 21

Persepolis (Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, 2007)

Film d’animazione autobiografico, tratto dall’omonima graphic novel di Marjane Satrapi, che racconta la storia di una giovane ragazza iraniana che vive la rivoluzione del 1979 e le sue conseguenze, offrendo uno sguardo intimo sulla vita in Iran.

Domenica 9 marzo, ore 10

Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)

Film cult che intreccia storie di gangster, pugili e rapinatori in una narrazione frammentaria, segnando in modo profondo la cultura pop degli anni ’90.

Domenica 23 marzo, ore 10

Principessa Mononoke (Hayao Miyazaki, 1997)

Un’epica avventura ambientata nel Giappone feudale, dove la lotta tra natura e progresso umano si intreccia in un racconto di grande intensità e spiritualità.

Il progetto Habitat

“Nuovo Cinema Pennabilli – Cineforum di paese” è un’iniziativa inserita all’interno del Progetto Habitat – di Chiocciola la casa del nomade – un percorso più ampio che punta a sostenere un modello di sviluppo delle aree interne basato sulle conoscenze locali e sul protagonismo dei giovani. L’Appennino viene così concepito come un vero e proprio laboratorio sperimentale, in cui la qualità dell’ambiente e delle relazioni, il dialogo tra generazioni, la tutela degli habitat e del patrimonio – sia materiale sia immateriale – diventano elementi fondamentali per proporre nuovi modelli di crescita e attrarre le nuove generazioni.

La trasformazione delle aree interne in luoghi dinamici si avvia attraverso processi culturali in grado di sensibilizzare la comunità locale: dall’organizzazione di momenti formativi alla creazione di spazi condivisi di dialogo, passando per lo scambio di saperi anche in ottica intergenerazionale, l’apertura di luoghi per eventi culturali e la progettazione di tali iniziative.

Si tratta di obiettivi strategici che possono favorire il ripopolamento di questi territori, generando risvolti positivi sul piano professionale, economico e sociale, oltre a contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

ActionAid

“Nuovo Cinema Pennabilli – Cineforum di paese” è finanziato da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto The CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment, cofinanziato dall’Unione Europea. Il progetto The CARE mira a promuovere, proteggere e far rispettare i Diritti e i Valori dell’Unione Europea con un approccio fondato sulla partecipazione dei/delle portatori/trici di diritti e sull’empowerment degli/delle stessi/e nel rivendicare i propri diritti. Il progetto coinvolge 70 realtà attive in tutta Italia, creando così una rete del cambiamento in grado di ascoltare e rispondere ai bisogni specifici e concreti di ogni territorio e comunità.

