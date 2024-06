Pennabilli. Scomparsa dell’ex sindaco Ferruccio Crociani: nota del Gruppo Consiliare Orizzonte Comune

Ferruccio

Animatore e immancabile sostenitore del bene civico della città di Pennabilli, da lui amministrata nei primi anni ’80. Se ne va un’anima pacata, gentile e dal cuore grande, un cittadino che sempre si è battuto per il bene di tutti, amici ma anche avversari politici in fin dei conti, sempre con lo sguardo oltre l’orizzonte e con vedute ampie, lungimiranti. Un democristiano vero e fino in fondo, aperto al dialogo sincero, amico fraterno di Forlani del quale narrava spesso le avventure politiche condivise.

Il suo amore per Pennabilli non si era assopito neanche negli ultimi tempi, nonostante il fisico cominciasse ad abbandonarlo, e già pensava a come riportare i turisti belgi in vacanza, ad istituire un gemellaggio con la città amica di Ferrara, a come poter “dare una mano” con le sue ultime risorse a chi si sarebbe presentato alle prossime elezioni comunali.

Grazie Ferruccio, per l’impronta indelebile che hai lasciato sulla tua comunità, per gli insegnamenti che hai diffuso in tutti noi, per il supporto attivo e potente verso ogni singola attività e persona che ha avuto l’onore di conoscerti.

Pennabilli tutta ti è grata

Questa sera alle 20.30 la veglia nel Duomo di Pennabilli

Domani alle 15.30 le Esequie nel Duomo di Pennabilli

Il Gruppo Consiliare

Orizzonte Comune