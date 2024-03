Pensioni: a San Marino sconto sulle tasse per chi prende residenza

La Tunisia prevede per pensionati esteri che trasferiscono la residenza una quota di reddito esentasse pari all’80%.

In Romania o in Bulgaria la tassazione è secca al 10% per chi prende la residenza fiscale e anche la cittadinanza.

Da ultimo Slovacchia e Albania prevedono l’esenzione totale dalle imposte per le pensioni che arrivano dall’estero.

I vantaggi fiscali previsti in Italia

Volgendo lo sguardo al nostro paese, vige il regime fiscale dei “lavoratori impatriati“, dedicato a lavoratori italiani e stranieri che hanno risieduto all’estero per almeno due anni e prevede il pagamento delle imposte sul 30% dei redditi di lavoro per coloro che trasferiscono la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023. Dal primo gennaio 2024, il beneficio spetta al 50% e la condizione minima di residenza all’estero verrà estesa a 3 anni.

