Per Sentieri in Valconca (26 luglio – 14 settembre): Diciotto camminate naturalistiche gratuite alla scoperta dei nove borghi della Valconca tra scenari naturali da favola e panorami mozzafiato

Al via la rassegna itinerante che promuove il turismo ‘slow’

Alla scoperta della Romagna più autentica. Lungo sentieri che attraversano scenari naturali da favola, tra antichi borghi malatestiani da percorrere in modalità slow e panorami mozzafiato da vivere insieme in un’atmosfera magica. Tutto questo è “Per Sentieri in Valconca”, il nuovo progetto promosso dall’Unione dei Comuni della Valconca, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Destinazione Turistica Romagna, che si svolgerà dal 26 luglio al 14 settembre nei nove Comuni della Valconca: Morciano di Romagna, San Clemente, Montefiore Conca, Gemmano, Montescudo – Monte Colombo, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, Sassofeltrio. In tutto 18 camminate gratuite, accompagnati da guide ambientali escursionistiche, per avventurarsi in modalità sostenibile lungo gli itinerari più belli immersi nelle verdi colline della Valconca, pronte a sorprendere il viandante con i suoi scorci dove silenzio ed armonia si fondono insieme. Le camminate, due per ognuno dei nove Comuni della vallata, si svolgeranno al mattino, nel pomeriggio o in notturna, abbinando natura ed attività all’aria aperta, con l’obiettivo di valorizzare le peculiarità tipiche di ogni borgo. Per Sentieri in Valconca è organizzato in collaborazione con Malatempora Aps. Nove delle 18 camminate in programma tra luglio e settembre saranno in abbinamento agli spettacoli teatrali ad episodi di un’altra importante rassegna, “Mille e una Notti in Valconca”, giunta alla sua quinta edizione, quest’anno dedicata a “Il Milione e altre avventure”. Si rafforza così la capacità dell’Unione Valconca di dare vita ad eventi di sistema con il coinvolgimento attivo di tutti e nove i Comuni della vallata. Eventi che diventano in prospettiva efficaci strumenti di promozione turistica della destinazione “Valconca”. La partecipazione alle camminate potrà essere prenotata attaverso l’apposita piattaforma, sulla quale sono disponibili maggiori informazioni e il programma dettagliato:

https://persentieri. malatempora.org

venerdì 26 luglio 18:00 Montegridolfo – In abbinamento a spettacolo

sabato 27 luglio 18:00 Saludecio – In abbinamento a spettacolo

mercoledì 31 luglio 09:30 Montescudo-Monte Colombo

venerdì 2 agosto 21:00 Montefiore Conca – In abbinamento a spettacolo

giovedì 8 agosto 09:30 San Clemente

lunedì 12 agosto 09:30 Montegridolfo

sabato 17 agosto 20:30 Sassofeltrio – In abbinamento a spettacolo

domenica 18 agosto 20:30 Morciano di Romagna – In abbinamento a spettacolo

giovedì 22 agosto 20:30 Mondaino – In abbinamento a spettacolo

venerdì 23 agosto 20:30 San Clemente – In abbinamento a spettacolo

domenica 25 agosto 08:30 Montescudo- Monte Colombo – In abbinamento a spettacolo

mercoledì 28 agosto 09:30 Saludecio

venerdì 30 agosto 18:00 Montefiore Conca

domenica 1 settembre 20:00 Gemmano – In abbinamento a spettacolo

giovedì 5 settembre 09:30 Morciano di Romagna

lunedì 9 settembre 18:00 Sassofeltrio

mercoledì 11 settembre 09:30 Mondaino

sabato 14 settembre 09:30 Gemmano

https://persentieri. malatempora.org

https://www.unionevalconca.rn. it/