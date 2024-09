”Per un partito liberal-democratico in Italia, che sia plurale e innovativo”. Tra i firmatari Massimiliano Annetta, Carlo Cottarelli, Anna Maria Corazza Bildt, Franco DeBenedetti, Alessandro De Nicola, Giampaolo Galli, Linda Lanzillotta e Giovanni Orsina

Ecco il testo dell’articolo: ”Le elezioni europee dello scorso giugno, così come le elezioni politiche britanniche e francesi, hanno evidenziato come le forze liberal-democratiche e riformatrici svolgano oggi un ruolo cruciale e spesso determinante. Solo in Italia le forze lib-dem (che pure avevano raccolto ben 3 milioni alle politiche del 2022) non riescono ancora a essere protagoniste: a oltre tre anni dalla scadenza naturale dell’attuale legislatura nazionale, e all’inizio di una legislatura europea che purtroppo non vedrà rappresentanti italiani, c’è ora il tempo per evitare che il disastro del 9 giugno segni anche il futuro. È tempo di superare divisioni, incomprensioni e tentazioni di affermazione personale, per avviare una stagione di ricostruzione unitaria dell’iniziativa liberal-democratica in Italia: serve un unico contenitore, che alle prossime elezioni offra agli italiani un’alternativa credibile e realmente distante sia dai sovranisti quanto dai “finti popolari”. Una sfida urgente anche a livello internazionale, con il rilancio di un’asse europeista che difenda l’impresa e lo stato di diritto, la competizione e il capitalismo, che sappia coniugare la tutela dell’ambiente con l’efficienza dei meccanismi economici, che difenda il welfare abbassando e rendendo più razionale il carico fiscale, che ponga al centro della politica la meritocrazia e la competenza, la crescita e l’inclusione, e che riesca a unire intorno a sé la libertà individuale e la giustizia, la crescita e la solidarietà. Una forza che sappia inventare e incentivare gli strumenti di partecipazione politica, anche per dare voce e partecipazione ai più giovani, che sappia tradurre le sue istanze in proposte concrete e pragmatiche per la vita di tutti i giorni, dialogando con le realtà civiche e sociali, con il terzo settore e con il mondo del lavoro e dell’impresa. Il rapporto Draghi ha posto di fronte le sfide per l’Occidente e l’Italia. Bisogna saperle affrontare, e le scelte concrete su investimenti, decisioni e accordi programmatici vanno rimandate a una fase successiva, per non cadere nella trappola asfittica del “bipolarismo” italiano. La priorità è dare soggettività e unità all’iniziativa liberal-democratica, il resto seguirà. Sotto questo profilo l’appello di Enrico Costa e Luigi Marattin ha colto nel segno. La debolezza delle attuali formazioni del Terzo Polo è segnata anche dalla loro natura di partiti fondati essenzialmente sull’iniziativa personale di un leader. È dunque nell’interesse di tutti, a partire proprio dai fondatori di questi movimenti, che tale dinamica personale sia superata per arrivare a un processo costituente che porti alla nascita di un movimento plurale, aperto, trasparente e democratico che assegni alla pluralità e contribuibilità non solo la costruzione del progetto stesso ma anche le regole e i meccanismi di leadership. Noi riteniamo che questo processo possa e debba sostanziarsi – fin da subito – nell’organizzazione di procedure aperte, trasparenti ed eque per la scelta della leadership e della linea politica, capaci di restituire una visione dell’Italia e della sua politica che sia all’altezza della crisi economica e istituzionale in cui versa. Un progetto e un partito in cui il ruolo delle donne e dei giovani venga al centro. Un partito dotato di una organizzazione capillare che sappia selezionare classe dirigente in modo aperto e trasparente. L’Italia ha un enorme bisogno di un progetto come questo. È il tempo di costruirlo e di dare a tutti e a nessuno, ma sopratutto ai giovani, un passo avanti.

I FIRMATARI:

– Massimiliano Annetta – Giurista, esperto di diritto, impegnato nel dibattito su tematiche giuridiche e costituzionali.

Ugo Arrigo – Economista, specializzato in economia pubblica e docente universitario, autore di studi e articoli su temi economici legati alla spesa pubblica e ai trasporti.

Ernesto Auci – Giornalista, ex direttore del quotidiano economico Il Sole 24 Ore e presidente di Firstonline, esperto di economia e politica.

Pierluigi Bartolomeo – Docente universitario, insegna economia politica ed è esperto di politica economica internazionale.

Carlo Alberto Carnevale Maffè – Economista e professore associato di Strategia presso l’Università Bocconi di Milano, specializzato in innovazione e strategie d’impresa.

Anna Maria Corazza Bildt – Imprenditrice e politica svedese di origini italiane, ex europarlamentare per il Partito Moderato in Svezia, impegnata su tematiche europee e di diritti umani.

Carlo Cottarelli – Economista, ex commissario alla spending review in Italia, ex direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale (FMI), professore universitario e divulgatore su temi economici.

Edoardo Croci – Economista, ex assessore alla Mobilità e all’Ambiente del Comune di Milano, docente e ricercatore in campo ambientale presso l’Università Bocconi.

Franco Debenedetti – Imprenditore, dirigente industriale e scrittore, fratello del noto imprenditore Carlo De Benedetti, noto per i suoi interventi su politica economica e industriale.

Alessandro De Nicola – Avvocato esperto di diritto societario e corporate governance, docente di diritto comparato all’Università Bocconi, opinionista e analista di questioni giuridiche.

Martina Dlabajová – Europarlamentare del gruppo ALDE (Alleanza dei Liberali e Democratici per l’Europa), impegnata su temi di economia, innovazione e sviluppo.

Piercamillo Falasca – Giornalista e consulente aziendale, attivo nel dibattito su liberalismo economico e politiche pubbliche, co-fondatore di Libertiamo.

Renato Ficht – Dirigente industriale, con una lunga carriera in ruoli dirigenziali in grandi aziende italiane.

Valdo Frederici – Dirigente di grandi imprese, con esperienza nel management di aziende pubbliche e private.

Giampaolo Galli – Economista, ex deputato ed ex direttore generale di Confindustria, attualmente direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Antonio Galdo – Giornalista, autore di libri su temi sociali e ambientali, direttore del sito Non Sprecare, che promuove stili di vita sostenibili.

Edgardo Gulotta – Giornalista, direttore del telegiornale La7, con una lunga carriera nel giornalismo televisivo italiano.

Paul Kolgjini – Consulente e imprenditore, membro del Team K, un partito politico sudtirolese che si batte per i diritti delle minoranze linguistiche e per il federalismo.

Andrea Marina – Imprenditore con esperienza nel settore manifatturiero e delle esportazioni.

Angelo Mazzetti – Esperto di public policy, con esperienza in politiche pubbliche e affari istituzionali, specializzato in temi legati alla regolamentazione economica.

Giovanni Orsina – Politologo, direttore della LUISS School of Government, esperto di storia politica italiana e internazionale, molto attivo nei media come analista.

Claudio Velardi – Editore, lobbista e consulente politico, fondatore del blog Riformismo e libertà e autore di saggi sulla politica e la comunicazione.

Linda Lanzillotta – Economista e politica, ex ministra per gli Affari Regionali, vicepresidente di Lottomatica, con una lunga carriera nelle istituzioni italiane ed europee.

Vera Vigevani – Giornalista e attivista riformista, impegnata in iniziative per i diritti civili e le libertà democratiche.

Marianna Vintaloro – Economista, specializzata in economia internazionale e sviluppo economico, con un focus su crescita e innovazione.