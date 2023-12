Pesaro. Inaugurazione del nuovo supermercato ‘Sì con te’: un mix di cultura e commercio

Pesaro ha accolto con entusiasmo l’apertura del nuovo supermercato ‘Sì con te’, inaugurato ieri mattina in via Bonini. Il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Matteo Ricci, ha segnato l’avvio ufficiale del primo punto vendita della catena nella provincia, occupando una struttura di 1550 metri quadri. Già dall’apertura, l’affluenza di clienti ha dimostrato l’interesse e la curiosità per questo nuovo spazio commerciale.

La presenza di Enzo Santoni, direttore generale di ‘Sì con te’, ha evidenziato l’importanza di questa apertura non solo dal punto di vista commerciale, ma anche culturale. La catena ha infatti annunciato il suo sostegno a Pesaro come Capitale della Cultura 2024, oltre a un impegno nel sostegno della squadra locale di basket, la Vuelle.

Nonostante alcune polemiche iniziali riguardanti il restringimento della strada, Santoni ha sottolineato il valore aggiunto rappresentato dal supermercato: offrire opportunità lavorative e rianimare una struttura precedentemente abbandonata, evitando lo spreco di territorio. L’inaugurazione di ‘Sì con te’ rappresenta un passo significativo verso la riqualificazione urbana e l’impegno sociale a Pesaro, promettendo di essere un punto di riferimento per gli acquisti quotidiani dei cittadini.