Pesaro. Incidente stradale sulla Montelabbatese: tre veicoli coinvolti e traffico in tilt

Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente stradale ha interessato la Montelabbatese, precisamente all’altezza di Villa Ceccolini. Intorno alle 14, tre automobili sono state coinvolte in un tamponamento a catena che ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità della zona.

Dalla ricostruzione preliminare, emerge che due delle vetture coinvolte sono uscite di strada: una Mercedes ha terminato la sua corsa sul lato della carreggiata in direzione Pesaro, mentre un’altra auto, a seguito dell’impatto, si è ribaltata finendo in un fossato lungo la corsia opposta, direzione Urbino.

I vigili del fuoco sono giunti rapidamente sul posto per mettere in sicurezza i veicoli e assistere gli occupanti nell’uscita dagli abitacoli. I sanitari del 118 hanno prestato soccorso ai feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Le condizioni dei coinvolti non sono state ancora rese note, ma sembrerebbe che nessuno versi in condizioni critiche.

La polizia locale ha effettuato i rilievi necessari e gestito il traffico, che ha subito notevoli rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.