Pesaro. Sequestro di 800 mila euro per evasione fiscale al titolare Isofom

URBINO, 20 DIC. – La Guardia di Finanza di Pesaro ha sequestrato 800 mila euro all’imprenditore Augusto Bezziccheri, titolare della Isofom di Borgo Santa Maria, accusato di evasione fiscale. Le indagini, che sono durate oltre un anno, hanno rivelato un meccanismo attraverso il quale Isofom avrebbe evaso l’Iva sui beni prodotti e venduti dall’azienda di Bezziccheri, specializzata nella produzione di profilati in plastica. La Procura sostiene che una società intermediaria, denominata “cartiera”, sia stata utilizzata per emettere fatture false e inserire costi aggiuntivi che, in realtà, non esistevano. Il Giudice per le indagini preliminari di Pesaro ha quindi disposto il sequestro per tutelare l’erario. Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, i 800 mila euro serviranno a coprire l’intero ammontare della frode di cui Bezziccheri è accusato.