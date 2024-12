Pesaro-Urbino: Escursionista e il suo cane soccorsi sul monte Catria

Nel pomeriggio di giovedì 26 dicembre, i soccorritori sono intervenuti sul monte Catria per assistere un giovane escursionista che, insieme al suo cane, aveva perso l’orientamento a causa di condizioni meteorologiche avverse.

L’incidente è avvenuto nei pressi della croce situata sulla vetta, dove la fitta nebbia ha reso difficile per il giovane ritrovare il sentiero di ritorno. Dopo essersi reso conto della situazione, ha contattato la sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco, che hanno potuto localizzarne la posizione.

Un operatore del Soccorso Alpino, già presente nella zona, ha raggiunto il ragazzo e lo ha condotto in un rifugio temporaneo. In seguito, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cagli e la squadra SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) di Pesaro, che hanno assistito nel riaccompagnare l’escursionista in sicurezza. Fortunatamente, il giovane non ha riportato conseguenze, mentre il suo cane, visibilmente affaticato, è stato trasportato a spalla in alcuni tratti del percorso.