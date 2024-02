Peter Pan Misano Adriatico, marzo 2024:  Clorophilla, Tutta Riccione, Bob Sinclar 

Marzo 2024: decisamente fitto il calendario di marzo 2024 del Peter Pan di Misano Adriatico, che ogni venerdì alterna i suoi format, mentre al sabato propone la serata Vida Loca. Marzo 2024 del Peter Pan inizia con Clorophilla e Tutta Riccione (venerdì 2), e si conclude domenica 31 marzo, la domenica di Pasqua con Bob Sinclar e Clorophilla Easter Edition.

Venerdì 1° marzo: Clorophilla e Tutta Riccione. In prima serata secondo appuntamento stagionale con Tutta Riccione, la serata che riunisce più di 150 attività cittadine: bar, negozi, palestre e ristoranti che si ritrovano due volte all’anno al Peter Pan per ribadire il senso di appartenenza di una comunità e di una serie di realtà imprenditoriali che da sempre rendono Riccione una delle località più amate e gradite dai residenti e dai turisti, italiani e stranieri. Clorophilla è il fiore all’occhiello del Peter Pan di Misano Adriatico. Un format curato da Tanja Monies, con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo con una colonna sonora tech-house.

Venerdì 8 marzo torna al Peter Pan 90 Wonderland, venerdì 15 e venerdì 22 protagonisti rispettivamente i party Lokita e Quelli della Domenica, domenica 24 data extra con Hot 90 e Giorgio Mazzocchi in concomitanza con Cosmoprof.

Domenica 31 marzo: Clorophilla Easter Edition con Bob Sinclar. Bob Sinclar è da decenni una delle figure più autorevoli e longeve nell’universo della musica elettronica, grazie ad una serie di album e ad una discografia caratterizzata da una serie di hit quali “Love Generation” e “World Hold On”, diventate numero uno nelle classifiche di tutto il mondo. Tanti i suoi set memorabili, basti pensare a quelli al Carnevale di Rio, al festival belga Tomorrowland, ad Ibiza ed in tantissimi altri club; da anni, per non dire da lustri, ogni suo disco si trasforma sempre in una hit, basti pensare al “Ti Sento” di Bob Sinclar & Matia Bazar featuring Antonella Ruggiero uscito lo scorso autunno.

Peter Pan Club