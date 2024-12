Pharmalab. “6 Zampe per Castelli”: scopri San Marino con il tuo cane

Vivi un’esperienza unica con il tuo cane!

Hai mai pensato di scoprire San Marino con il tuo cane attraverso percorsi e sentieri inesplorati? E di conoscere altri amanti degli animali come te con cui condividere passeggiate e avventure?

Grazie a Pharmalab e Montescudog tutto questo diventa realtà con “6 Zampe per Castelli”, il ciclo di eventi interattivi dedicati al rapporto uomo-cane per andare alla scoperta dei migliori luoghi in cui passeggiare a San Marino.

Il primo appuntamento, che si terrà Sabato 21 dicembre 2024 ore 10:00 al Parco Laiala con il Patrocinio del Castello di Serravalle, ti invita a vivere un’avventura unica e coinvolgente.

Un rapporto più profondo con il tuo pet, scoprendo San Marino

Ogni cane è unico, con esigenze e comportamenti che meritano di essere compresi. Durante la passeggiata guidata da Pharmalab e Montescudog, imparerai a leggere i segnali del tuo cane e a soddisfare i suoi bisogni individuali durante la passeggiata.

Non solo: scoprirai luoghi incantevoli in cui condividere del tempo con il tuo cane a San Marino, arricchendo il vostro rapporto anche grazie alla presenza di altre persone in compagnia dei loro pet. Un’occasione unica per stringere nuove amicizie e divertirsi insieme agli amici a 4 zampe!

Un percorso che cresce con voi

“6 Zampe per Castelli” non si ferma qui.

Dopo il primo incontro al Parco Laiala, il ciclo prevede altri appuntamenti con trekking a difficoltà crescente, pensati per stimolare e rafforzare il legame tra te e il tuo cane. Ogni attività è progettata per essere educativa e divertente, trasformando ogni passeggiata in un momento speciale di scoperta e connessione.

Non perdere l’opportunità di partecipare a “6 Zampe per Castelli” e scoprire un nuovo modo di vivere il rapporto con il tuo cane. Iscriviti oggi stesso presso Pharmalab o contattaci per maggiori informazioni al numero 0549 905826.

Inizia questo viaggio speciale e scopri come rendere indimenticabile ogni passo insieme al tuo fedele compagno!

Segui i canali social per rimanere aggiornato sui prossimi appuntamenti organizzati da Pharmalab, la tua farmacia veterinaria di fiducia.

Segui Pharmalab sui social.