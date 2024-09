Picchia la moglie in presenza dei figli minori: 46enne arrestato dai carabinieri

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 46enne straniero, operaio, per maltrattamenti contro i familiari o conviventi. È successo quando i militari, su segnalazione della Centrale Operativa di Bologna, sono intervenuti presso un hotel del quartiere San Vitale, a seguito di richiesta di aiuto da parte di una 37enne, in quanto era stata aggredita verbalmente e fisicamente dal marito. All’arrivo dei Carabinieri, la donna ha riferito che l’uomo, per futili motivi, l’aveva spintonata e poi colpita la volto con degli schiaffi. La 37enne inoltre ha aggiunto, che tali comportamenti da parte del marito, hanno avuto inizio nel 2021 a causa di una gelosia morbosa da parte di quest’ultimo nei propri confronti. I continui maltrattamenti posti in essere dal 46enne, hanno scaturito nella donna, uno stato d’ansia e preoccupazione tanto da dover chiedere aiuto sia alle Forze dell’Ordine che agli assistenti sociali. Spesso tali violenze avvenivano anche in presenza dei figli minori. Alla luce di quanto indicato, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto presso la Casa Circondariale Rocco D’amato di Bologna.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna